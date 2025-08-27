Protestul va fi pe termen nelimitat, până când inițiativa legislativă va fi retrasă

Judecătorii din întreaga țară au decis ca, de miercuri, să suspende soluționarea dosarelor, cu excepția celor urgente, cerând retragerea imediată a proiectului de lege care vizează pensiile de serviciu ale magistraților. Procurorii s-au alăturat acestui demers, anunțând și ei blocarea activității, cu unele excepții privind cauze ce implică arestări preventive sau ordine de protecție, relatează Agerpres.

Consiliul Superior al Magistraturii a precizat că toate cele 16 Curți de Apel au adoptat marți, în urma adunărilor generale, o poziție comună prin care solicită Parlamentului și Guvernului să renunțe la proiect și să înceteze ceea ce numesc o „campanie agresivă împotriva autorității judecătorești”. În opinia acestora, modificările propuse riscă să destabilizeze profund sistemul și să afecteze independența justiției, punând în pericol garantarea drepturilor cetățenilor.

Protestul va fi pe termen nelimitat, până când inițiativa legislativă va fi retrasă. Printre instanțele și Parchetele care au anunțat public suspendarea activității se numără Curțile de Apel București, Oradea, Iași, Alba Iulia și Târgu Mureș, precum și mai multe tribunale și unități de Parchet.

Această mișcare marchează unul dintre cele mai ample proteste din ultimii ani ale magistraților și ridică semne de întrebare cu privire la funcționarea sistemului judiciar în perioada următoare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube