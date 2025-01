Blake Lively și Justin Baldoni au intentat procese legale în legătură cu filmul It Ends With Us. Acțiunea federală a fost depusă la câteva ore după ce regizorul filmului, Justin Baldoni, a dat în judecată New York Times pentru calomnie, în urma unui articol despre acuzațiile lui Lively.

Justin Baldoni acționează în instanță publicația The New York Times

Actrița Blake Lively l-a dat în judecată pe regizorul filmului It Ends With Us, Justin Baldoni, și pe mai mulți alți oameni implicați în producția filmului, acuzându-i de hărțuire și de organizarea unei campanii coordonate pentru a-i distruge reputația, din cauza faptului că ea a vorbit despre tratamentele la care a fost supusă pe platourile de filmare.

Procesul federal a fost depus la New York marți, la scurt timp după ce Baldoni și alți inculpați în procesul lui Lively au dat în judecată New York Times pentru calomnie, susținând că ziarul și starul hollywoodian au fost cei care au pus la cale o campanie de defăimare.

În plângerea depusă, Lively susține că Baldoni, compania de producție Wayfarer Studios și alți implicați au orchestrat o „schemă retaliatorie, atent concepută și coordonată” pentru a o împiedica pe actriță să vorbească despre abuzurile de pe platoul de filmare.

Ea afirmă că Baldoni și studioul au pus la cale un „plan multistratificat” pentru a-i dăuna reputației după o întâlnire în care, împreună cu soțul ei, actorul Ryan Reynolds, i-au abordat pe Baldoni și pe un producător, Jamey Heath, despre „hărțuire sexuală repetată și alte comportamente deranjante”.

Planul includea propuneri de a planta teorii pe forumuri online, de a organiza o campanie pe rețelele sociale și de a difuza știri critice la adresa lui Lively, conform procesului.

Printre acuzațiile de abuz de pe platou, se află comentarii făcute de Baldoni la adresa corpului lui Lively și a altor femei din echipă. De asemenea, plângerea susține că Baldoni și Heath „discutau despre experiențele lor sexuale personale și despre dependența anterioară de pornografie și au încercat să o preseze pe Lively să dezvăluie detalii din viața ei intimă”.

Avocatul lui Baldoni, Bryan Freedman, nu a răspuns imediat solicitării de comentarii referitoare la procesul lui Lively, însă anterior a numit aceleași acuzații „complet false, scandaloase și intenționat senzationale”.

Procesul lui Lively a fost depus în aceeași zi în care Baldoni și alții au intentat un proces de calomnie împotriva New York Times la un tribunal din Los Angeles, solicitând daune de cel puțin 250 de milioane de dolari. Ziarul a declarat că își susține reportajul și că va apăra „cu fermitate” procesul.

Printre cei acuzați în procesul lui Lively și care sunt plângători în procesul de calomnie se numără și Melissa Nathan, expert în comunicare de criză, ale cărei mesaje text au fost citate în titlul articolului din 21 decembrie care spunea: „‘Putem îngropa pe oricine’: În interiorul unei mașinării de defăimare din Hollywood.”

Articolul, scris de Megan Twohey, Mike McIntire și Julie Tate, a fost publicat imediat după ce Lively a depus o plângere oficială la departamentul pentru drepturile civile din California, care a fost un precursor al procesului federal.

