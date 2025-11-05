Anchetatorii urmăresc destructurarea unor rețele implicate în infracțiuni economico-financiare, prejudiciul estimat depășind 61 de milioane de lei și aproape jumătate de milion de euro

Operațiunea națională „Jupiter 4”, coordonată de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române, continuă miercuri cu o nouă serie de acțiuni de amploare: 267 de percheziții în mai multe județe și 118 persoane vizate pentru audieri. Anchetatorii urmăresc destructurarea unor rețele implicate în infracțiuni economico-financiare, prejudiciul estimat depășind 61 de milioane de lei și aproape jumătate de milion de euro.

Potrivit procurorilor, dosarele aflate în lucru vizează o gamă largă de fapte, de la evaziune fiscală și contrabandă, până la delapidare, fals, șantaj, tăieri ilegale de arbori și infracțiuni de mediu. Printre cazurile investigate se numără și activități ilegale de producere și comercializare de bunuri accizabile, precum și gestionarea neconformă a deșeurilor periculoase.

Ancheta, aflată deja în a treia zi de desfășurare, are scopul de a identifica și trage la răspundere persoanele implicate în scheme de fraudă și de a limita efectele negative asupra economiei. „Operațiunea subliniază importanța combaterii infracțiunilor financiare, care subminează stabilitatea economică, concurența loială și capacitatea statului de a-și asigura veniturile bugetare”, au transmis procurorii.

Ministerul Public precizează că lupta împotriva evaziunii și fraudelor economice rămâne o prioritate strategică, întrucât aceste activități generează pierderi majore și distorsionează piața. Faptele din sfera fiscalității, spun anchetatorii, „conferă avantaje nejustificate celor care eludează legea, în detrimentul celor care își desfășoară activitatea corect”.

Operațiunea „Jupiter” face parte dintr-o serie națională de acțiuni simultane, menite să destructureze grupări de criminalitate economică și să recupereze prejudiciile produse statului.

