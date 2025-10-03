Bucureștiul se află sub cod portocaliu de vânt puternic până vineri seară, la ora 23. În timpul nopții, rafalele au doborât peste 15 copaci, unii prăbușindu-se pe carosabil sau pe mașini.

Pompierii au intervenit în toate cazurile ca urmare a fenomenelor meteo extreme și rămân în alertă, a transmis IGSU:

„În ultimele 24 de ore, pompierii militari au fost prezenți la datorie pentru asigurarea intervenției imediate la cele peste 1.200 situații de urgență produse la nivel național.

În acest interval de timp, echipajele de stingere au lichidat cele 71 incendii izbucnite în diverse zone ale țării, limitând astfel propagarea flăcărilor la vecinătăți. Concomitent cu aceste misiuni, pompierii militari au acționat pentru înlăturarea efectelor produse de vremea rea (…). Nu uitați! Pentru prevenirea oricărei situații de urgență, respectați cu strictețe indicațiile autorităților și informați-vă din surse oficiale.”

În Sectorul 4, un arbore s-a prăbușit exact în momentul în care o mașină se afla în mișcare. În Sectorul 5, mai multe gospodării au rămas fără curent electric după ce crengile unor copaci au avariat cablurile de alimentare.

Militarii, chemați în ajutor

Spre dimineață, vântul a devenit și mai intens, iar autoritățile au apelat la sprijinul militarilor pentru a îndepărta arborii căzuți pe drumuri.

Încă de joi au fost dispuse măsuri de prevenire, astfel încât riscurile să fie reduse pe cât posibil. Pompierii și echipele de intervenție rămân mobilizate până la expirarea codurilor meteo.

