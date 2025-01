Julia Sauter, locul 8 după programul scurt la Campionatele Europene de Patinaj de la Tallinn

Sportiva română Julia Sauter s-a clasat pe locul opt în urma programului scurt la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Tallinn, acumulând un total de 61,96 puncte.

O clasare promițătoare înainte de programul liber

Julia Sauter (27 de ani) a obținut o performanță remarcabilă la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Tallinn (Estonia), clasându-se pe locul 8 după programul scurt. Românca a adunat 61,96 puncte, ceea ce îi oferă o șansă importantă de a obține un rezultat notabil în finala programului liber, programată vineri.

În clasamentul provizoriu, Anastasiia Gubanova (Georgia) este lider, cu 68,99 puncte, urmată de Niina Petrokina (Estonia) cu 68,94 puncte și de Kimmy Repond (Elveția) cu 68,68 puncte.

Sportiva Ana Sofia Beșchea (20 de ani), cealaltă reprezentantă a României în competiție, s-a clasat pe locul 31, cu un punctaj de 36,60, nereușind să prindă calificarea în programul liber, unde avansează primele 24 de sportive.

Julia Sauter: „Sunt atât de fericită și ușurată”

După încheierea programului scurt, Julia Sauter și-a exprimat satisfacția pentru evoluția sa și a vorbit despre dificultățile prin care a trecut în ultimele luni:

„Sunt atât de fericită și ușurată că am trecut prin acest program scurt. În noiembrie, am atins pragul de jos și am fost foarte rău din punct de vedere mintal. Mulți oameni nu prea înțeleg cât de greu este acest sport. M-am luptat cu atacurile de panică încă din vară și chiar miercuri am avut unul. Sunt recunoscătoare față de familia mea, soțul meu și noua mea echipă de antrenori”, a declarat Sauter pentru Golden Skate.

Sportiva a explicat că și-a schimbat echipa de antrenori și că în prezent este pregătită de Roxana Hartmann, o colaboratoare mai veche care acum a preluat un rol mai important în pregătirea sa.

Julia Sauter s-a născut în Germania, dar din 2012 a ales să reprezinte România. A debutat sub culorile tricolorului în competiții internaționale în 2013 și este legitimată la Corona Brașov. Aceasta este a noua sa participare la Campionatele Europene, cea mai bună clasare fiind locul 9 în 2023, un rezultat care rămâne cel mai bun din istoria României la această competiție.

Programul liber, care va stabili clasamentul final, este programat vineri, de la ora 19:00.

Premieră pentru România: primii reprezentanți în proba de dans

Pe lângă participarea la proba feminină, România va avea pentru prima oară reprezentanți și în proba de dans, prin Emilia Ziobrowska și Shiloh Judd.

Ziobrowska (20 de ani), originară din Polonia, și Judd (29 de ani), născut în SUA, concurează pentru România și se antrenează în Statele Unite, la Ion Ice Dance Academy, sub îndrumarea fostului patinator român Luiz Taifas.

