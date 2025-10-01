Deputații au respins miercuri inițiativa legislativă depusă de USR, care prevedea ca judecătorii și procurorii evaluați cu calificativul „Satisfăcător” să fie supuși unei noi evaluări în termen de un an.

Propunerea modifica Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor și introducea criterii suplimentare de evaluare.

Conform textului legislativ, „judecătorii şi procurorii care primesc calificativul ‘Satisfăcător’ sunt reevaluaţi în termen de un an de la data finalizării evaluării în care au obţinut acest calificativ”.

În cazul în care și la a doua evaluare obțineau aceeași notă, aceștia urmau să participe, pentru o perioadă de 3 până la 6 luni, la cursuri organizate de Institutul Naţional al Magistraturii.

În forma actuală a legii, această obligație intervine doar dacă un magistrat primește de două ori consecutiv calificativul „Satisfăcător”.

Modificările propuse

Proiectul USR introducea și noi reguli privind dosarul de evaluare. Acesta ar fi trebuit să includă, pe lângă date statistice și raportul de evaluare, informații despre contestații admise pentru tergiversarea proceselor, precum și un plan individual de dezvoltare profesională.

De asemenea, pentru magistrații cu funcții de conducere, dosarul ar fi trebuit să cuprindă cel puțin cinci acte relevante pentru activitatea managerială, iar barourile locale ar fi fost consultate în procesul de evaluare.

Proiectul a fost respins cu 168 de voturi „pentru”, 36 „împotrivă” și 76 de abțineri.

Reacția inițiatorilor

Deputata USR Oana Murariu, inițiatoarea proiectului, a criticat decizia:

„Cred că rezultatul acestui vot este o greşeală. Colegii din Comisia juridică ştiu foarte bine că de patru ani şi ceva fiecare dintre noi încercăm să îmbunătăţim sistemul judiciar. Dar, în contextul actual, în care avem proteste ale magistraţilor, (…) noi să respingem un vot prin care mai tăiam un privilegiu şi să păstrăm o lipsă a evaluării magistraţilor, cred că este o greşeală”.

