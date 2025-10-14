Inițiativa, denumită Security and Resiliency Initiative, are ca scop dezvoltarea unor sectoare-cheie pentru independența industrială a țării

Banca americană JPMorgan Chase a anunțat lansarea unui amplu program de investiții pe zece ani, în valoare de până la 10 miliarde de dolari, destinat sprijinirii companiilor considerate esențiale pentru securitatea economică și tehnologică a Statelor Unite, potrivit unui raport citat de CNBC.

Inițiativa, denumită Security and Resiliency Initiative, are ca scop dezvoltarea unor sectoare-cheie pentru independența industrială a țării, într-un context geopolitic tot mai tensionat. Proiectul va direcționa capital către patru domenii strategice: apărare și aerospațial, tehnologii emergente (inclusiv inteligență artificială și calcul cuantic), soluții energetice de nouă generație (precum baterii avansate) și modernizarea lanțurilor de aprovizionare și a producției interne.

Noua strategie face parte dintr-un plan mai amplu al JPMorgan de a finanța sau facilita investiții totale de 1,5 trilioane de dolari în sectoare critice pentru competitivitatea Statelor Unite, o creștere de 50% față de programul precedent al băncii.

„Statele Unite au devenit prea dependente de surse instabile pentru resurse, componente și producție, iar acest lucru reprezintă un risc direct pentru securitatea noastră națională,” a declarat Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase.

Banca a identificat 27 de industrii prioritare care vor fi sprijinite în următorul deceniu, printre care se numără nanomaterialele, roboții autonomi, lansările spațiale, energia nucleară și solară. De asemenea, programul vizează asigurarea accesului la medicamente vitale, minerale critice și infrastructuri energetice capabile să susțină consumul generat de expansiunea inteligenței artificiale.

Decizia vine pe fondul tensiunilor comerciale dintre Washington și Beijing, amplificate de noile tarife americane impuse importurilor chineze și de restricțiile Chinei asupra exporturilor de pământuri rare, elemente esențiale pentru industria tehnologică globală.

Jamie Dimon a subliniat că este necesar ca SUA „să elimine obstacolele birocratice și reglementările care frânează competitivitatea”, menționând că inițiativa băncii este una independentă de politicile administrației Trump, dar perfect aliniată intereselor strategice naționale.

În sprijinul programului, JPMorgan va recruta specialiști în domenii de înaltă tehnologie și securitate economică și va constitui un consiliu consultativ extern pentru coordonarea proiectelor.

„Forța și reziliența economiei americane sunt baza securității noastre. Prin acest program, vrem să susținem nu doar apărarea națională, ci și energia, inovația și capacitatea Statelor Unite de a concura într-o lume aflată într-o cursă accelerată a progresului”, a concluzionat Dimon.

