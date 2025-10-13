JPMorgan Chase anunță investiții de 10 miliarde de dolari în industrii critice pentru securitatea națională a SUA

JPMorgan Chase a dezvăluit luni un plan pe termen de zece ani prin care va investi până la 10 miliarde de dolari în companii considerate esențiale pentru interesele strategice ale Statelor Unite. Mișcarea face parte din inițiativa mai amplă Security and Resiliency Initiative, în cadrul căreia banca intenționează să finanțeze sau să faciliteze 1,5 trilioane de dolari pentru companiile considerate critice, un nivel cu 50% mai mare decât planul anterior.

Domenii prioritare pentru investiții

JPMorgan va concentra investițiile pe patru sectoare cheie:

Apărare și aerospațial

Tehnologii de frontieră , inclusiv inteligența artificială și calculul cuantic

, inclusiv inteligența artificială și calculul cuantic Tehnologii energetice , inclusiv baterii și soluții sustenabile

, inclusiv baterii și soluții sustenabile Lanțuri de aprovizionare și producție avansată

În total, banca va sprijini 27 de industrii specifice, de la nanomateriale și roboți autonomi, până la lansări spațiale și tehnologii nucleare și solare.

Motivarea inițiativei

CEO-ul JPMorgan, Jamie Dimon, a explicat că decizia vine în contextul unei dependențe excesive a SUA de surse externe nesigure pentru minerale critice, produse și producție, elemente vitale pentru securitatea națională. „Securitatea noastră se bazează pe forța și reziliența economiei americane”, a declarat Dimon, subliniind că proiectul include și accesul sigur la medicamente salvatoare de vieți și dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologii avansate precum semiconductoarele și centrele de date.

Impact și organizare

Chiar dacă JPMorgan a finanțat deja companii din aceste sectoare, noua inițiativă centralizează eforturile băncii în jurul intereselor naționale, în contextul tensiunilor economice crescute dintre SUA și China. Banca va angaja noi specialiști și va crea un consiliu consultativ extern pentru a susține acest demers, dar Dimon a precizat că proiectul este strict intern, fără legătură directă cu administrația Trump.

Pe termen lung, banca estimează că investițiile vor fi profitabile, chiar dacă obiectivul principal este consolidarea securității și rezilienței economice a SUA.

