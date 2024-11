Jose Mourinho, interesat să revină în Premier League! Antrenorul portughez e dispus să accepte o ofertă importantă

Jose Mourinho, actualul antrenor al echipei Fenerbahce, a fost dispus să accepte oferta echipei Newcastle United de a reveni în Premier League, conform publicației The Guardian.

Deși abia a semnat cu clubul turc, „Specialul” ar fi răspuns afirmativ propunerii clubului englez, în contextul în care se discuta despre o eventuală demitere a actualului antrenor, Eddie Howe.

Mourinho, dornic de revenirea în Premier League

După ce Newcastle United a înregistrat o serie de rezultate nesatisfăcătoare, inclusiv înfrângeri în fața echipelor Brighton și Chelsea, și a ajuns pe locurile inferioare în clasament, conducerea clubului a început să caute opțiuni pentru înlocuirea antrenorului. Mourinho a fost o alegere vehiculată de conducerea „coțofenelor” încă din 2021, dar la acel moment antrenorul portughez tocmai semnase cu AS Roma. Cu toate acestea, odată cu dificultățile întâmpinate în acest sezon, oficialii echipei au reînnoit discuțiile cu tehnicianul portughez, care și-a exprimat imediat interesul de a reveni în fotbalul englez.

Mourinho, un antrenor cu un palmares impresionant de 26 de trofee cucerite în ultimele două decenii cu șase echipe din patru țări diferite, este dornic să își demonstreze din nou valoarea în Premier League. Experiențele sale anterioare în campionatul englez, în special perioada la Tottenham, unde nu a obținut niciun trofeu, și la Manchester United, unde nu a reușit să îndeplinească așteptările, îl motivează să își încerce norocul cu o altă echipă de top din Anglia.

Dezamăgit de experiența în fotbalul turc

Mourinho, aflat de doar câteva luni la Fenerbahce, și-a manifestat deja nemulțumirea față de situația din campionatul Turciei. După un meci câștigat cu Trabzonspor, în minutul 90+12, portughezul a făcut declarații acide, criticând sistemul fotbalistic din Turcia, în special practicile din arbitraj. „Mi s-au spus niște lucruri înainte de a veni la Fener, dar nu am crezut. Dar e chiar mai rău decât mi s-a spus. Jucăm împotriva unui ‘sistem’ și ăsta e cel mai dificil lucru. În seara asta am jucat împotriva unei echipe puternice, împotriva VAR-ului și a sistemului… Cei de la VAR probabil beau ceai turcesc când a fost un penalty clar pentru noi. Fie dormeau, fie stăteau la un ceai, altfel nu îmi explic cum nu ni s-a acordat lovitură de la 11 metri. De asta am sărbătorit atât de mult, pentru că e incredibil să obținem o victorie în astfel de condiții”, a declarat Mourinho la finalul meciului.

Tehnicianul a mai adăugat că „îi învinovățesc pe cei de la Fenerbahce care m-au adus aici și mi-au spus doar jumătăți de adevăr despre ce se întâmplă în fotbalul turc”.

Newcastle, o posibilitate în viitorul apropiat

Deși Newcastle a reușit să învingă Arsenal în ultimul meci, ceea ce a scăzut presiunea asupra antrenorului actual, Eddie Howe, sursele din Premier League indică faptul că dacă rezultatele nu se vor îmbunătăți considerabil, echipa din Newcastle ar putea relua discuțiile cu Mourinho. Portughezul este văzut de patronii clubului ca o opțiune puternică pentru a aduce echipa la nivelul dorit, având în vedere experiența și prestigiul său internațional.