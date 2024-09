Jon Snow vrea să investească în fotbalul românesc

Kit Harington, actorul britanic consacrat pentru rolul lui Jon Snow din saga „Game of Thrones”, ar investi într-o companie de management sportiv al fotbalului românesc.

Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate lui Cătălin Anchidin pentru matinalul numărul 1 în România, „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1.

Am admirat foarte mult echipa voastră de fotbal la Euro anul acesta. Așa că aș investi într-o companie de management sportiv care să se ocupe de unii dintre jucătorii români, a declarat Kit Harington.

Kit Harington a revenit pe micile ecrane în cel de-al treilea sezon al serialului original „Industry”. Kit Harington s-a alăturat distribuției în rolul lui Sir Henry Muck, managerul companiei Lumi, guru-ul tehnologiei verzi pus pe fapte mari în lumea finanțelor.

În cel mai nou sezon „Industry” disponibil exclusiv pe MAX, Kit Harington joacă alături de Marisa Abela („Back to Black”, „Barbie”), Myha’la („Leave the World Behind”, „Black Mirror”), Ken Leung („The Sopranos”, „Lost”, „The Night Shift”).

Serialul „Industry” te introduce în sistemul bancar londonez prin intermediul echipei Pierpoint & Co, o bancă internațională fictivă și în lumea giganților financiari, a șefilor exigenți și intimidanți, un serial cu o dinamică în perpetuă schimbare, cu multe zerouri, presiune și stres ce ating cote maxime.

După scurte apariții pe scena teatrului londonez, imaginea lui Kit Harington a fost sinonimă cu cea a personajului Jon Snow din turbulentul univers Westeros. Iubit de public și declarat perfect în rolul din serialul „Game of Thrones” produs de HBO, Kit Harington a întruchipat eroul ideal timp de 8 sezoane, fiind nominalizat la Emmy și Golden Globes.

După o serie de roluri în producții medii și în franciza de animație „How to Train Your Dragon” (2014, 2019), Harington se alătura distribuției Marvel „Eternals” (2021) în rolul lui Dane Whitman.

Fan al serialului „Industry” lansat în 2020, Kit Harington a fost captivat de abordarea subiectului și tonul scenariului, de actorii debutanți și de energia distribuției. Dornic să iasă din zona supereoroilor salvatori, a acceptat provocarea rolului lui Henry Muck.

Cătălin Anchidin este specialistul în cinema al celui mai longeviv matinal de televiziune din România “Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1.

În fiecare marti și joi, după ora 11:00, Anchidin prezintă telespectatorilor cele mai așteptate premiere cinematografice de pe marile ecrane, titlurile disponibile pe platformele de streaming, seriale în vogă, precum și cele mai calde știri din domeniu.

De-a lungul timpului a realizat interviuri în exclusivitate cu Kate Winslet (“The Regime”), Sarah Jessica Parker (“And Just Like That”), Pedro Pascal (“The Last of Us”), Brian Cox, Jeremy Strong (“The Succession”), Amy Adams (“The Woman in the Window”), precum și cu protagoniștii “Bridgerton”, “Stranger Things”, “Casa de Papel”, “House of the Dragon”.

Din 2023, Cătălin Anchidin este prezent la Europa FM cu cele mai importante știri și recomandări de filme și seriale în rubrica de cinema, “La film cu Anchidin”.

Este membru al Academiei Europene de Film, o prezență activă în industria locală de cinema și în zona media. De numele lui sunt legate lansări de succes precum “Poziția Copilului” (Ursul de Aur la Berlinale 2013), “Aferim!” (Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor la Berlinale 2015), “Toni Erdmann” (Premiul FIPRESCI la Cannes 2016, nominalizat la Premiile Oscar în 2017), “Sieranevada” (propunerea României la Oscar în 2017), “Un pas în urma serafimilor”.

