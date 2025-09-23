Joan Laporta, atac la Real Madrid de la Paris! „E o chestiune de respect față de fotbal”

Președintele Barcelonei a criticat boicotul madrilenilor și a subliniat importanța galei Balonului de Aur.

Joan Laporta, președintele Barcelonei, a fost prezent la Paris la gala Balonului de Aur și a profitat de ocazie pentru a transmite un mesaj direct către rivalii de la Real Madrid, care au decis să nu participe pentru al doilea an consecutiv.

„Este o mare onoare pentru mine să fiu aici astăzi. Este o chestiune de respect față de fotbal, față de Balonul de Aur și, de asemenea, față de nominalizați. Suntem foarte fericiți, deoarece, vorbind la nivel de club, probabil avem cei mai mulți candidați.”

Real Madrid a început să boicoteze evenimentul după ediția din 2024, când Vinicius Jr. a aflat că va termina pe locul secund, decizie care l-a nemulțumit pe Florentino Perez. Supărarea s-a prelungit și în acest an, astfel că niciun reprezentant al clubului madrilen nu a fost prezent în capitala Franței.

Barcelona, bine reprezentată la toate categoriile

Laporta a subliniat numărul mare de candidați pe care clubul blaugrana îi are în competiție:

„Vreau ca un jucător al Barcelonei să câștige. Avem nominalizați și pentru premiul Kopa – Yamal și Cubarsi – avem nominalizate pentru Balonul de Aur feminin, precum și pentru premiul celei mai bune portărițe. Îl avem și pe Hansi Flick, care ne-a onorat cu prezența sa aici. Știți că Hansi este o persoană care muncește foarte mult, dar știe că echipa trebuie să fie bine reprezentată aici și de antrenorul său, care pentru mine este cel mai bun antrenor din lume.”

Referindu-se la tânărul Lamine Yamal, Laporta a adăugat:

„Văd că Yamal este entuziasmat, înconjurat de prietenii și colegii săi, care, de asemenea, aspiră să câștige premiul – cum ar fi Raphinha. Lamine este un tânăr de 18 ani și imaginați-vă – ar fi istoric dacă ar ridica trofeul. În prezent este accidentat și sper să se recupereze curând. A spus că poate va fi bine pentru meciul cu Oviedo.”

Prin aceste declarații, Laporta nu doar a apărat prestigiul galei, ci a accentuat și contrastul dintre poziția Barcelonei și atitudinea rivalilor din Madrid.

