Jimmy Cliff a murit. Legendarul artist reggae avea 81 de ani

Jimmy Cliff, starul iconic al muzicii reggae care a contribuit decisiv la transformarea acestui stil rhythmic din insulă într-un fenomen cultural global, a murit, a anunțat soția sa luni. Avea 81 de ani, notează AFP.

A murit Jimmy Cliff

Familia a anunțat decesul într-o postare pe contul oficial de Instagram al lui Jimmy Cliff, precizând că acesta „a trecut în neființă în urma unei crize urmate de pneumonie”.

„Sunt recunoscătoare familiei, prietenilor, artiștilor și colegilor care i-au fost alături de-a lungul întregii călătorii. Pentru toți fanii săi din întreaga lume, să știți că sprijinul vostru i-a fost puterea de-a lungul întregii cariere”, se arată în declarația semnată de soția lui, Latifa Chambers, și de copiii lor, Lilty și Aken.

Timp de peste patru decenii, Cliff a compus și a cântat piese care au îmbinat reggae-ul cu influențe de folk, soul, rhythm and blues, ska și rock, abordând teme precum politica, sărăcia, nedreptatea și protestul împotriva războiului.

Interpret al unor hituri precum „You Can Get It If You Really Want”, „Many Rivers to Cross” și „The Harder They Come”, Cliff este considerat la nivel larg cel mai influent artist reggae după regretatul Bob Marley, cu care a colaborat în primii ani ai carierei acestuia.

Cliff și-a consolidat un public masiv începând cu succesul uriaș al filmului din 1972 „The Harder They Come”, în care a interpretat rolul unui tânăr din mediul rural prins între bande și viața de stradă în încercarea de a pătrunde în industria muzicală jamaicană.

Filmul s-a inspirat parțial din propria lui copilărie marcată de sărăcie și l-a făcut cunoscut, atât pe el, cât și muzica reggae, publicului internațional.

„Esența muzicii mele este lupta”, spunea Cliff în 1986, potrivit Rock and Roll Hall of Fame, instituție care l-a introdus în rândul membrilor săi în 2010. „Ceea ce îi dă glazura este speranța iubirii.”

La ceremonia de includere în Hall of Fame, Cliff a declarat că „a crescut ascultând rock and roll, dincolo de muzica noastră indigenă din Jamaica”, și că s-a inspirat de la mari artiști precum Sam Cooke, Ray Charles și Jimi Hendrix.

„Muzica înseamnă inspirație”, spunea Cliff, câștigător al a două premii Grammy pentru cel mai bun album reggae – „Cliff Hanger” în 1985 și „Rebirth” în 2012.

„Superstarul original al reggae-ului”

Jimmy Cliff s-a născut în iulie 1944 ca James Chambers, în parohia Saint James din vestul Jamaicăi. După ce și-a arătat talentul vocal încă din copilărie, tatăl său l-a dus la Kingston la vârsta de 14 ani pentru a urma o carieră muzicală.

La 17 ani era deja o vedetă locală, iar curând s-a mutat în Marea Britanie, unde a lansat înregistrări la casa de discuri Island Records spre sfârșitul anilor ’60, inclusiv piesa „Vietnam”, despre care Bob Dylan ar fi spus că este cel mai bun cântec de protest pe care l-a auzit vreodată.

Au urmat două decenii de expunere internațională. Pe lângă filmul și coloana sonoră „The Harder They Come”, Cliff a cântat alături de Rolling Stones, The Clash și Annie Lennox.

A devenit o vedetă în America Latină și Africa și a fost cap de afiș la festivaluri muzicale internaționale.

Totuși, nu a atins niciodată nivelul de notorietate al lui Marley, regele reggae-ului.

„Când am înregistrat primul meu album”, povestea Cliff ziarului francez Le Monde, „am fost plătit cu un șiling. Wailers, trupa lui Marley, au avut mai mult noroc la Studio One: primeau 2 lire pe săptămână.”

Cliff a câștigat o nouă generație de fani după ce a înregistrat piesa lui Johnny Nash „I Can See Clearly Now”, inclusă în popularul film „Cool Runnings” din 1993.

După anunțul morții sale, premierul Jamaicăi, Andrew Holness, a transmis că națiunea se oprește pentru a-l onora pe „un adevărat uriaș cultural, ale cărui melodii au purtat sufletul țării noastre în întreaga lume”.

„Muzica lui a ridicat oamenii în momente dificile, a inspirat generații și a contribuit la respectul global pe care cultura jamaicană îl are astăzi”, a adăugat Holness.

Trupa britanică de reggae UB40 i-a adus, de asemenea, un omagiu pe platforma X, exprimându-și tristețea față de dispariția „unei icoane muzicale și a primului superstar reggae”.

„A trecut în sfârșit peste ultimul râu”, au scris aceștia. „Odihnește-te în pace, Jimmy. Muzica ta va trăi pentru totdeauna.”

