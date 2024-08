Jennifer Lopez și Ben Affleck se pare că se pregătesc să depună actele de divorț, iar J. Lo este extrem de furioasă, scrie presa internațională.

Jennifer Lopez și Ben Affleck divorțează

Este furioasă. El a umilit-o. El a fost cel care a inițiat împăcarea. A umilit-o pentru că ea a făcut mare caz, cum că el este iubirea vieții ei. Tocmai au avut două nunți acum doi ani. Acesta este un fel de record, nu sunt tineri, spune o sursă pentru Page Six.

Aparent, J.Lo este supărată și din cauza impactului rupturii asupra copiilor ei și ai lui Ben. Potrivit sursei, „sunt cinci copii implicați în asta. Ea știa că vor fi familii mixte. Ea nu a acceptat pe deplin că totul s-a terminat”.

Jennifer Lopez, cunoscută și sub numele de J.Lo, este o artistă de succes din Statele Unite, recunoscută pentru contribuțiile sale în muzică, film și televiziune.

Născută pe 24 iulie 1969, în New York, Lopez a câștigat faimă ca actriță în filme precum Selena și Out of Sight, înainte de a-și lansa cariera muzicală cu succes.

Primul său album, On the 6 (1999), a fost un mare succes, cu hituri precum „If You Had My Love” și „Waiting for Tonight”. De-a lungul carierei sale, J.Lo a lansat multiple albume care au ajuns pe primele locuri în topuri, și a primit recunoaștere pentru abilitățile sale de performer și entertainer.

Pe lângă muzică, a continuat să joace în filme de succes și să producă show-uri de televiziune, consolidându-și statutul de superstar global.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!