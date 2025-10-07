Jennifer Lopez și Ben Affleck, reuniți pe covorul roșu după divorț

Jennifer Lopez și Ben Affleck au atras toate privirile pe covorul roșu la premiera filmului Kiss of the Spider Woman, o producție în care Lopez joacă și pe care Affleck a co-produs-o prin compania Artist Equity alături de Matt Damon.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, reuniți pe covorul roșu

Fostul cuplu a pozat împreună zâmbind și părea relaxat, Affleck punându-i brațul în jurul taliei lui Lopez în timp ce schimbau câteva cuvinte. La un moment dat, Affleck a fost surprins șoptindu-i ceva în ureche, într-un gest de apropiere prietenoasă.

Lopez a strălucit într-o rochie verde, de la Harris Reed, cu umerii goi și imprimeuri florale, completată de elemente negre structurate ce aminteau de picioarele unei păianjen. Affleck a ales un costum clasic albastru, cămașă albă și fără cravată, emanând eleganță fără efort.

În timpul prezentării filmului, Lopez și-a exprimat recunoștința față de Affleck: „Mulțumesc mult, tuturor pentru că sunteți aici în seara aceasta. Mulțumesc, Ben, acest film nu ar fi existat fără tine și fără Artist Equity.”

Povestea lor de dragoste este la fel de cunoscută ca succesul lor profesional. Cei doi s-au cunoscut și s-au logodit în 2002 pe platourile filmului Gigli, dar relația s-a încheiat în 2004. S-au reîntâlnit în aprilie 2021, 17 ani mai târziu, s-au căsătorit în august 2022, dar au depus actele de divorț în august 2024, stabilind separarea încă din aprilie același an.

Într-un interviu recent, Affleck a lăudat-o pe Jennifer Lopez: „Este uimitoare în acest film. Abia aștept ca publicul să-l vadă. Sunt la fel de mândru de acest proiect ca de orice alt film în care am fost implicat.”

Lopez, la rândul ei, a povestit pentru CBS Sunday Morning că filmul a fost realizat în timp ce erau căsătoriți, cu Affleck ca producător executiv, susținând că i-a spus: Acesta este rolul pe care m-am născut să-l joc.

Actrița a descris experiența ca pe „cea mai bună și cea mai dificilă perioadă” din viața sa, deoarece, deși pe platou era fericită, acasă situația era tensionată.

A fost cea mai bună experiență care mi s-a întâmplat vreodată, pentru că m-a schimbat. M-a ajutat să cresc, să fiu mai conștientă de mine, să devin o persoană diferită față de anul trecut… Am realizat că bucuria vine din a trăi aceste momente și a îmbrățișa tot ceea ce viața ne oferă, a spus aceasta.

Întrebată dacă acum se simte liberă, Lopez a confirmat, adăugând: „Încă simt că vreau să zbor mai sus.”

Această reuniune pe covorul roșu, după un divorț public și tensionat, marchează un moment de maturitate și respect reciproc între doi dintre cei mai celebri artiști ai Hollywoodului.

