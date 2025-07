Fanii o vor putea vedea pe scenă duminică seară, dar accesul în perimetrul evenimentului se face începând cu ora 16:00

Jennifer Lopez a sosit sâmbătă după-amiază în Capitală, cu o zi înainte de concertul pe care îl va susține duminică, 27 iulie, în Piața Constituției. Vedeta pop a ajuns din Varșovia, însoțită de echipa sa, la bordul a două aeronave VIP, un Boeing 737 și un Airbus A319, potrivit BoardingPass.ro.

Spectacolul face parte din turneul internațional „Up All Night Live” și este punctul de atracție principal al festivalului Summer in the City. Fanii o vor putea vedea pe scenă duminică seară, dar accesul în perimetrul evenimentului se face începând cu ora 16:00.

Intrarea se face exclusiv prin două puncte de pe Bulevardul Libertății, dinspre Izvor/Bd. Națiunile Unite și dinspre Calea 13 Septembrie. Bulevardul Unirii rămâne închis pentru acces. Organizatorii îi sfătuiesc pe spectatori să vină din timp, pentru a evita cozile și întârzierile.

Intrarea este permisă doar cu bilet valabil și act de identitate. Copiii sub 3 ani nu pot participa, iar cei cu vârsta sub 8 ani pot intra gratuit, doar însoțiți și cu documente doveditoare. Minorii între 16 și 18 ani au voie neînsoțiți, doar dacă prezintă acordul scris al părinților.

Participanții vor fi supuși unui control de securitate la intrare. Sunt interzise obiectele contondente, alimentele și băuturile din afara perimetrului, aparatura profesională, umbrelele, animalele de companie, articolele pirotehnice sau orice echipamente voluminoase.

Organizatorii avertizează că spectacolul va include lumini puternice și sunete de mare intensitate, care pot afecta persoanele sensibile, inclusiv copiii, femeile însărcinate sau persoanele cu afecțiuni neurologice.

