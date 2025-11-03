Jennifer Aniston confirmă relația cu Jim Curtis: prima apariție oficială pe Instagram

Jennifer Aniston, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollywood, și-a făcut relația cu noul ei partener, Jim Curtis, oficială pe Instagram, duminică, cu ocazia zilei lui de naștere.

Jennifer Aniston confirmă relația cu Jim Curtis

Actrița în vârstă de 56 de ani a postat o fotografie în care apare îmbrățișându-l pe Curtis, însoțită de mesajul: „La mulți ani, iubirea mea. Prețios.” Postarea a marcat prima confirmare publică a relației dintre cei doi, după luni întregi de speculații.

CITEȘTE ȘI – Maria Shriver, fosta soție a lui Arnold Schwarzenegger, pregătită să se căsătorească cu partenerul de lungă durată

Curtis, un cunoscut specialist în sănătate mintală și creator de conținut motivațional, a participat deja în septembrie la premiera noului sezon din „The Morning Show”, unde Jennifer Aniston are rol principal, un gest interpretat drept „soft launch” al relației lor.

Deși ambii au fost discreți până acum, mesajul postat duminică de Aniston a stârnit valuri de entuziasm în rândul fanilor și vedetelor. Actrițe precum Leslie Mann, Miranda Kerr și Jenna Dewan au reacționat cu emoticoane în formă de inimă, iar comediana Amy Schumer a scris: „Cuplu superb. Îngeri vindecători.”

Curtis, care se descrie pe site-ul său drept „autor, speaker, hipno-coach și educator”, are o misiune declarată de a „schimba sănătatea și starea de bine a lumii”, fiind urmărit de peste 677.000 de oameni pe Instagram.

Pentru Aniston, care a trăit ani la rând sub lupa tabloidelor, aceasta este prima relație asumată public după despărțirea de Justin Theroux, în 2018. Postarea ei a fost întâmpinată cu reacții calde și mesaje precum: „Nimeni nu merită mai multă fericire.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.