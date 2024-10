Jenna Fischer, Pam din serialul „The Office”, a avut cancer la sân

Actrița Jenna Fischer a dezvăluit că a urmat un tratament pentru cancer la sân începând din luna decembrie a anului trecut.

Jenna Fischer a avut cancer la sân

Cunoscută pentru rolul său emblematic ca Pam Beesly în versiunea americană a serialului „The Office”, Jenna a anunțat că acum este complet vindecată, după ce a suferit o operație, urmată de mai multe runde de chimioterapie și radioterapie.

Pe Instagram, Jenna a împărtășit vestea bună, spunând: „Sunt bucuroasă să spun că mă simt minunat.”

Ea a subliniat importanța de a fi deschisă despre experiența sa pentru a încuraja alte persoane să verifice semnele bolii, menționând că, dacă ar fi așteptat încă șase luni, situația ar fi putut fi mult mai gravă.

Jenna Fischer este o actriță americană cunoscută în special pentru rolul său emblematic ca Pam Beesly în serialul de succes „The Office,” care a fost difuzat între 2005 și 2013. Născută pe 7 martie 1974, în Fort Wayne, Indiana, Fischer a crescut în St. Louis, Missouri, unde a dezvoltat o pasiune pentru actorie încă din copilărie.

După ce a absolvit Universitatea din Missouri, Jenna s-a mutat la Los Angeles pentru a-și urma visul de a deveni actriță. A început să apară în producții mai mici, inclusiv în filme independente și în seriale de televiziune, dar a devenit cu adevărat cunoscută după ce a fost aleasă pentru rolul lui Pam Beesly, o recepționeră cu visuri mari care aspira să devină artistă.

Relația sa cu Jim Halpert, interpretat de John Krasinski, a fost una dintre cele mai iubite povești de dragoste din serial, captivând milioane de telespectatori.

După „The Office,” Fischer a continuat să lucreze în industria filmului și televiziunii, având apariții în diverse producții, precum „Parks and Recreation,” „You, Me and the Apocalypse,” și „Splitting Up Together.” De asemenea, a fost implicată în proiecte de producție, având un impact semnificativ asupra creativității din spatele camerelor de filmat.

