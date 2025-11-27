Jaqueline Cristian visează top 20 WTA în 2026! Marius Copil e aproape să devină noul ei antrenor

Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România, a încheiat anul 2025 pe locul 39 mondial și are planuri ambițioase pentru sezonul viitor: accederea în top 20 WTA.

Fostul tenismen Marius Copil a dezvăluit că se află într-o perioadă de probă alături de Jaqueline, urmând ca în 2026 să decidă dacă vor continua colaborarea sub formă oficială.

„E o perioadă de probă. Încercăm, e o perioadă de încercare înainte de turnee. Știu că își dorește să mai adauge pe cineva în echipa ei, suntem în perioada de probă. Vom vedea pentru 2026 dacă îi place cum lucrez. Îmi place mult că e super-serioasă, se antrenează bine, caută să își mărească echipa. Dacă va continua așa, eu zic că anul viitor poate ajunge între primele 20”, a declarat Marius Copil pentru Antena Sport.

Cristian, aproape de a fi cap de serie la Australian Open

Jaqueline Cristian, în vârstă de 27 de ani, a avut cel mai bun sezon al carierei, reușind să încheie anul pe locul 39 WTA. După eliminarea din optimile turneului de la Tokyo, românca a luat o pauză competițională, urmând să suporte o mică intervenție chirurgicală de corectare a deviației de sept înainte de a începe pregătirile pentru Australian Open 2026.

Deși se află la 1.166 de puncte de locul 32, ultimul care asigură statutul de cap de serie la un Grand Slam, Cristian are șanse să urce, mai ales că va apăra doar 30 de puncte până la 12 ianuarie, data limită pentru stabilirea capilor de serie.

Sportiva este așteptată să participe la turneul WTA 500 de la Brisbane, unde un parcurs solid ar putea să o propulseze spre primele 35 de jucătoare ale lumii.

Indiferent dacă va fi sau nu cap de serie la Melbourne, Jaqueline Cristian pare pregătită să confirme progresul remarcabil din 2025 și să devină una dintre prezențele constante în elita tenisului mondial.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!