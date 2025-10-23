Jaqueline Cristian urcă în premieră în Top 40 mondial! Românca a fost eliminată la Tokyo, dar încheie sezonul cu un progres remarcabil

Înfrângerea cu Alexandrova nu i-a oprit ascensiunea din clasament.

Jaqueline Cristian (27 de ani, 42 WTA) a fost învinsă în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Tokyo de rusoaica Ekaterina Alexandrova (30 de ani, 10 WTA), scor 1-6, 2-6, după un meci care a durat o oră și nouă minute. Chiar dacă nu a reușit să producă surpriza, românca va urca de luni în Top 40 mondial, cea mai bună clasare din carieră.

Partida de la Tokyo a fost al treisprezecelea meci al Jaquelinei Cristian împotriva unei jucătoare din Top 10. De data aceasta, românca nu a putut ține pasul cu Alexandrova, care s-a impus clar. Bilanțul jucătoarei noastre în duelurile cu elitele tenisului mondial rămâne la o singură victorie – cea obținută în 2024 la Beijing, împotriva cehoaicei Barbora Krejcikova.

Pentru parcursul de la Tokyo, Cristian va primi 60 de puncte WTA și un premiu în valoare de 15.700 de dolari. Rezultatul îi asigură un salt important în ierarhia mondială: românca va ajunge pe locul 39 WTA, cu șanse minime să fie depășită de americanca Ann Li, care are nevoie de trofeul la Guangzhou pentru a o devansa.

Sezon solid pentru Jaqueline Cristian: cinci turnee în Asia și cel mai bun clasament al carierei

După turneul de la Tokyo, Cristian înregistrează un bilanț pozitiv în 2025 – 32 de victorii și 25 de înfrângeri – și confirmă progresul constant din ultimele luni. Ea a început anul pe poziția 85 WTA, dar rezultatele obținute pe parcursul sezonului, în special în Asia, au propulsat-o printre primele 40 de jucătoare ale lumii.

Turneul de la Tokyo a fost al cincilea pentru româncă în Asia în acest final de sezon, după participările la Seul, Beijing, Wuhan și Osaka. Cea mai bună performanță a venit în Japonia, la Osaka, unde a atins semifinalele.

Traseul său asiatic în 2025:

Seul (WTA 500) – turul 1

– turul 1 Beijing (WTA 1.000) – turul 1

– turul 1 Wuhan (WTA 1.000) – turul 2

– turul 2 Osaka (WTA 250) – semifinale

– semifinale Tokyo (WTA 500) – optimi de finală

Jaqueline Cristian își va încheia sezonul la Hong Kong, între 27 octombrie și 2 noiembrie, la un turneu de categorie WTA 250. Indiferent de rezultatul de acolo, românca încheie anul cu un pas istoric pentru cariera sa – intrarea în Top 40 mondial, un obiectiv pe care și-l propusese încă de la începutul sezonului.

