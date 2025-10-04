Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a fost aleasă sâmbătă președintă a Partidului Liberal Democrat (LDP), partidul aflat la guvernare în Japonia. După aprobarea parlamentului, ea va deveni primul prim-ministru femeie al țării.

Această alegere marchează un moment fără precedent în Japonia, deschizând drumul pentru ca Takaichi, unul dintre cei mai conservatori membri ai partidului dominat de bărbați, să devină liderul LDP și, implicit, șeful guvernului.

Takaichi l-a învins pe ministrul Agriculturii Shinjiro Koizumi, fiul fostului prim-ministru Junichiro Koizumi, într-un tur de scrutin intern al partidului. Cinci candidați – doi miniștri în funcție și trei foști miniștri – s-au luptat pentru președinția LDP.

Ea îl va înlocui pe prim-ministrul Shigeru Ishiba, într-un moment în care partidul speră să recâștige sprijinul public și să rămână la putere după pierderile electorale recente.

Deși grupurile de opoziție sunt foarte fragmentate, LDP rămâne de departe cel mai mare partid din camera inferioară a parlamentului, care determină liderul național.

Votul și calendarul parlamentar

Votul intern de sâmbătă a implicat doar 295 de parlamentari din LDP și aproximativ 1 milion de membri cotizanți, reprezentând doar 1% din populația japoneză, potrivit Euronews.

Se așteaptă ca parlamentul să aprobe oficial numirea lui Takaichi la mijlocul lunii octombrie, într-un context în care partidul trebuie să se grăbească să evite vidul politic și să se pregătească pentru provocări diplomatice majore.

Provocările internaționale

Câștigătorul președinției LDP va trebui să facă față unui posibil summit cu președintele american Donald Trump, care ar putea solicita Japoniei să-și mărească cheltuielile pentru apărare.

Întâlnirea este planificată în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific din Coreea de Sud, care începe pe 31 octombrie.

