Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat marți implementarea unei reorganizări majore în modul de funcționare al Jandarmeriei Române.

Noul Concept de Pază, deja semnat prin ordin ministerial, transformă radical activitatea instituției: trupele care astăzi stau la posturi fixe lângă clădiri vor fi trimise în patrulare și intervenții mobile.

”Pe scurt, acest ordin dislocă trupele fixate la pază lângă clădiri, care vor merge acum în patrulare şi intervenţie mobilă. Clădirile se vor păzi cu tehnologie conectată la centrele de comandă ale Jandarmeriei şi intervenţia unităţilor mobile alertate şi, dacă beneficiarii doresc, cu pază privată. Iar trupele astfel eliberate de o muncă pasivă şi uneori sterilă, vor patrula şi interveni mobil atunci când e cazul, pentru a proteja cetăţenii şi comunităţile”, a declarat Cătălin Predoiu.

Paza inteligentă înlocuiește posturile statice

În prezent, Jandarmeria păzește 1.443 de obiective, folosind aproximativ 9.000 de funcții — adică 55% din efectivele operative. Predoiu arată că peste 80% dintre aceste misiuni presupun staționarea într-un punct fix, ceea ce limitează capacitatea instituției de a acționa în spațiul public.

În noua structură, toate aceste obiective vor fi conectate la dispeceratele Jandarmeriei, printr-o modernizare completă a sistemelor de monitorizare video. Procentul de conectare crește astfel de la 15% la 100%.

Numărul posturilor fixe scade drastic, de la 1.273 la doar 252, iar aproximativ 1.180 de obiective vor fi supravegheate prin patrule mobile și monitorizare tehnologică. Conform Ministerului de Interne, nivelul de „protecție inteligentă” va crește de la 16% la 30%.

3.000 de jandarmi mutați în teren și dublarea efectivelor pentru misiuni speciale

Reorganizarea presupune redistribuirea resurselor către activitatea de intervenție. Aproximativ 3.000 de jandarmi vor fi mutați din posturile fixe interioare în misiuni operative pe teren. În același timp, efectivele dedicate transporturilor speciale vor crește de la 439 la aproape 800.

Predoiu subliniază că această transformare este necesară pentru a crește eficiența și capacitatea de reacție a Jandarmeriei:

”Această reorganizare va creşte mobilitatea, vizibilitatea şi capacitatea de reacţie a Jandarmeriei, reducând în acelaşi timp cheltuielile pe termen mediu şi lung. Suntem în plin proces de informare şi consultare cu instituţiile partenere şi cu organizaţiile de profil, pentru definitivarea conceptului”, a mai declarat ministrul.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.