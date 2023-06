James Cleverly a ajuns luni în Ucraina pengru discuții despre viitorul summit NATO

Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, s-a deplasat luni în Ucraina, pentru discuţii cu preşedintele Volodimir Zelenski despre viitorul summit NATO, programat în iulie, transmite blacnews.ro.

„Suntem foarte recunoscători pentru susţinerea pe care Marea Britanie a furnizat-o şi continuă să o furnizeze Ucrainei”, a declarat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, conform blacknews.ro.

James Cleverly a vorbit cu Volodimir Zelenski despre pregătirile pentru summitul NATO programat în iulie în Lituania şi despre planul de pace elaborat de Administraţia de la Kiev, conform agenţiei Reuters.



James Cleverly a ajuns în Ucraina pentru discuții despre viitorul summit NATO, susținând dreptul acesteia de a comite atacuri pe teritoriul Rusiei

James Cleverly a afirmat, săptămâna trecută, că Ucraina are dreptul „legitim” de a comite atacuri pe teritoriul Rusiei, argumentând că astfel de operaţiuni sunt necesare pentru a respinge invazia rusă, declaraţiile fiind o disociere de poziţia publică a SUA.

Rusia poate considera Marea Britanie „ţintă legitimă” întrucât aprovizionează Ucraina cu armament, a avertizat, în replică, fostul preşedinte Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului pentru Securitate Naţională.

James Cleverly: Ucraina are dreptul să lovească ţinte pe teritoriul rus în scop de autoapărare

Şeful diplomaţiei britanice, James Cleverly, a declarat marţi că Ucraina are dreptul să lovească ținte pe teritoriul rus în scop de autoapărare, informează dpa.

„Ucraina are dreptul legitim să se apere. Ea are dreptul legitim de a face aceasta în interiorul propriilor sale frontiere, desigur, însă ea are de asemenea dreptul să proiecteze forţe dincolo de frontierele sale pentru a submina capacitatea Rusiei de a proiecta forţe în interiorul Ucrainei”, a spus Cleverly, membru al Partidului Conservator aflat la guvernare în Regatul Unit, în timpul unei conferinţe de presă alături de omologul său estonian Margus Tsahkna, în capitala Estoniei, Tallin.

