Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei, a ajuns în arest preventiv

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost plasat în arest preventiv sâmbătă, potrivit avocatului său și unei surse apropiate cazului, relatează AFP și Reuters.

‘A fost închis, dar nu știu de ce’, a declarat pentru AFP Celso Vilardi, unul dintre avocații săi.

Poliția federală a anunțat într-un comunicat că a executat un mandat de arestare preventivă pe numele său, în conformitate cu o hotărâre a Curții Supreme.

O sursă apropiată cazului a precizat pentru AFP că persoana în cauză este Jair Bolsonaro.

Fostul lider de dreapta a fost condamnat în septembrie la 27 de ani și trei luni de închisoare pentru că a plănuit o lovitură de stat pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața președintelui de stânga Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaro a fost identificat drept liderul și principalul beneficiar al unui plan menit să-l împiedice pe Lula să preia funcția în 2023.

De peste 100 de zile, Bolsonaro se afla în arest strict la domiciliu pentru încălcarea măsurilor preventive într-un caz separat, referitor la presupusa implicare a SUA în oprirea procesului penal împotriva sa.

Președintele american Donald Trump, care era prieten cu Bolsonaro când ambii erau în funcție, a numit cazul o ‘vânătoare de vrăjitoare’. El a impus sancțiuni împotriva lui Alexandre de Moraes, judecătorul care îl supraveghea, și un tarif de 50% la importurile americane de mai multe bunuri braziliene, pe care a început să le reducă luna aceasta.

În timp ce se afla în arest la domiciliu, lui Bolsonaro i s-a interzis să utilizeze rețelele de socializare, dar a primit vizite din partea aliaților politici. Se așteaptă ca apărarea sa să solicite permisiunea ca acesta să rămână în arest la domiciliu, invocând mai multe probleme de sănătate.

