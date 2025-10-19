Hoții au spart două vitrine și au sustras nouă piese valoroase din colecția lui Napoleon, printre care un colier, o tiară și o broșă

Muzeul Luvru din Paris, unul dintre cele mai vizitate obiective culturale din lume, a fost închis duminică, după ce mai multe bijuterii din colecția istorică au fost furate, în urma unui jaf spectaculos. Autoritățile franceze au confirmat că hoții au acționat în plină zi și au reușit să pătrundă în interiorul clădirii printr-un acces lateral, profitând de lucrările aflate în desfășurare în apropiere.

Ministrul francez al culturii, Rachida Dati, a anunțat că nu există victime, dar a descris incidentul drept „extrem de grav”, subliniind valoarea patrimonială a pieselor dispărute. Ea s-a deplasat la fața locului împreună cu reprezentanți ai poliției și ai administrației muzeului, pentru a evalua pagubele și pentru a coordona ancheta.

Potrivit informațiilor furnizate de ministrul de Interne Laurent Nuñez, o echipă formată din trei sau patru indivizi a pătruns în muzeu dinspre malul Senei, folosind o nacelă sau o scară fixată pe un camion. Ținta lor a fost Galeria Apollon, unde se află o parte din bijuteriile coroanei franceze.

Hoții au spart două vitrine și au sustras nouă piese valoroase din colecția lui Napoleon, printre care un colier, o tiară și o broșă, obiecte considerate „de o valoare inestimabilă”. Operațiunea a durat mai puțin de zece minute.

După comiterea jafului, aceștia au fugit pe scutere de mare putere, dispărând înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la fața locului. Ministrul de Interne a declarat că „este vorba, fără îndoială, de o echipă extrem de experimentată”, care și-ar fi pregătit minuțios acțiunea, efectuând, anterior, recunoașteri în zona muzeului.

Parchetul din Paris a deschis o anchetă pentru „furt comis în grup organizat”, iar o echipă de experți în criminalitate culturală s-a alăturat investigației. Ancheta preliminară sugerează că hoții ar fi folosit un ferăstrău de precizie pentru a tăia geamurile de protecție și ar putea fi de origine străină, deși această ipoteză nu a fost confirmată oficial.

Luvru a fost închis pentru public „din motive excepționale”, potrivit unui anunț publicat de conducerea instituției. Autoritățile franceze au anunțat că, în prezent, se întocmește inventarul complet al bunurilor dispărute.

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea patrimoniului cultural francez. În ultimele luni, mai multe muzee din Franța au fost ținta unor jafuri, inclusiv Muzeul Național de Istorie Naturală, de unde au fost furate specimene rare de aur nativ, și Muzeul de Porțelan din Limoges, prădat de obiecte în valoare de peste șase milioane de euro.

Deși Luvru este considerat unul dintre cele mai securizate muzee din lume, evenimentul de duminică ridică întrebări serioase cu privire la eficiența sistemelor sale de protecție și la capacitatea autorităților de a preveni furturile din patrimoniul cultural național.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube