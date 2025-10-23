Iuliu Mureșan, prima conferință după revenirea la CFR Cluj! A vorbit despre Dan Petrescu și transferul lui Louis Munteanu: „O prioritate pentru noi!”

Noul președinte al ardelenilor a explicat de ce „Bursucul” nu poate reveni încă pe bancă și a anunțat ce planuri are clubul pentru perioada de iarnă.

Iuliu Mureșan (71 de ani), revenit în funcția de președinte al clubului CFR Cluj, a susținut prima conferință de presă după instalare. Fostul conducător din perioada marilor succese ale echipei a vorbit despre situația lui Dan Petrescu, antrenorul care ar urma să revină pentru a cincea oară în Gruia, dar și despre viitorul lui Louis Munteanu, atacantul dorit de mai multe echipe din străinătate.

„Petrescu trăiește fotbalul și trăiește CFR, dar are o problemă de sănătate”

Mureșan a confirmat că a discutat în repetate rânduri cu Dan Petrescu, însă revenirea acestuia pe bancă este momentan imposibilă din cauza tratamentului medical pe care îl urmează.

„Cu Dan Petrescu am vorbit foarte mult zilele astea. Știți că Dan Petrescu trăiește fotbalul și trăiește CFR. E clujean. Din păcate, are o problemă de sănătate care este în curs de rezolvare.

Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum la echipă. L-aș vrea oricând, dacă ar fi sănătos, poimâine l-aș vrea. Cu staff-ul care e acum, sigur am reuși lucruri bune. Să sperăm că se va însănătoși, dar nu poate spune nimeni când. Dorință este de ambele părți, dar totul depinde de starea lui de sănătate.”

Până la o decizie finală, echipa va fi condusă de Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus, care vor asigura interimatul pentru aproximativ o lună.

„Hoban va fi o lună și în ultima săptămână vom lua o decizie, să vedem cine va fi antrenor”, a explicat președintele clujenilor.

Vânzarea lui Louis Munteanu, „o mare bulă de oxigen”

Oficialul a abordat și subiectul financiar, recunoscând că gruparea din Gruia are dificultăți economice. Mureșan a precizat că transferul lui Louis Munteanu ar fi o soluție de moment, dar a subliniat că situația nu este una critică.

„Transferul lui Louis Munteanu ar fi o prioritate pentru noi. Având probleme financiare, sigur că vânzarea lui Munteanu ar fi o mare bulă de oxigen. Și mai ales la o sumă cât mai mare, dacă ar fi. Dar cred că ne descurcăm și dacă nu îl vindem.

Am văzut că Prunea a declarat că e dezastru, insolvență. Nu se pune problema deocamdată. Avem datorii, probleme financiare, dar le gestionăm. Jucătorii au un salariu în urmă, iar la centrul de juniori și la administrație salariile sunt la zi.”

Declarațiile lui Mureșan marchează începutul unei noi etape la CFR Cluj, care speră să-și redobândească stabilitatea sub conducerea sa. În așteptarea unei posibile reveniri a lui Dan Petrescu, clubul își propune să mențină echipa competitivă și să rezolve treptat problemele financiare.

