Luna iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, potrivit datelor publicate de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) al Uniunii Europene.

Temperatura medie globală la suprafața Pământului a fost de 16,68°C, cu 0,45°C mai mare decât media lunii iulie din perioada 1991–2020.

Unul dintre cele mai semnificative evenimente climatice ale lunii a fost înregistrarea unui nou record național de temperatură în Turcia, unde s-au atins 50,5°C.

Cazul vine pe fondul unei veri marcate de fenomene meteo extreme, de la canicule severe la inundații devastatoare.

Seria recordurilor globale s-a întrerupt, dar riscurile persistă

„La doi ani după cea mai călduroasă lună iulie din istoria înregistrărilor, seria recentă de recorduri globale de temperaturi s-a încheiat – momentan”, a precizat Carlo Buontempo, directorul C3S.

Cu toate acestea, cercetătorii atrag atenția că încălzirea globală nu s-a oprit.

„Acest lucru nu înseamnă că schimbările climatice s-au oprit. Suntem în continuare martorii efectelor unei lumi care se încălzeşte prin evenimente precum canicula extremă şi inundaţiile catastrofale din iulie”, a adăugat Buontempo.

Temperaturi peste nivelurile preindustriale

Chiar dacă iulie 2025 nu a depășit recordul lunii iulie 2023 sau pe cel al lui iulie 2024, ea a fost cu 1,25°C mai caldă decât media din perioada 1850–1900, considerată referință preindustrială.

Mai mult, intervalul de 12 luni dintre august 2024 și iulie 2025 a fost cu 1,53°C mai cald față de nivelurile preindustriale – depășind temporar pragul de 1,5°C stabilit prin Acordul de la Paris, intrat în vigoare în 2016.

Cercetătorii subliniază că arderea combustibililor fosili și emisiile de gaze cu efect de seră sunt principalii factori care determină încălzirea planetei. În plus, anul 2024 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată.

Avertisment pentru guverne: pragul de 1,5°C este tot mai greu de menținut

Deși omenirea nu a depășit oficial pragul de 1,5°C în medie pe termen lung, tot mai mulți specialiști susțin că menținerea sub această limită nu mai este realistă.

Ei cer accelerarea eforturilor globale de reducere a emisiilor de CO₂, pentru a limita intensitatea fenomenelor meteo extreme și pentru a preveni efecte climatice ireversibile.

Serviciul Copernicus monitorizează temperaturile globale din 1940, iar datele sunt corelate cu înregistrări climatice mai vechi, care merg până în secolul al XIX-lea.

