Italienii speră la România în barajul pentru Mondial! „Cu tot respectul, nu e echipa lui Gică Hagi” – cum a fost minimalizat Ianis în presa din Peninsulă

Gazzetta dello Sport a analizat posibilii adversari ai Italiei la baraj și consideră că România ar fi o variantă „ideală” pentru „squadra azzurra”.

Italia e din nou în pericol de a rata Campionatul Mondial. După înfrângerea drastică, 1-4 cu Norvegia, la Milano, echipa lui Gennaro Gattuso a coborât pe locul 3 în grupa I și va fi nevoită să își joace șansele de calificare la Mondialul din 2026 prin intermediul barajului din martie.

Presa din Peninsulă a reacționat imediat, încercând să identifice posibilii adversari ai Italiei în semifinala play-off-ului. Într-o analiză publicată luni dimineață, Gazzetta dello Sport a transmis clar: Suedia trebuie evitată, iar România ar fi adversarul preferat al italienilor.

„România e o națională mai bună pentru noi. Cu tot respectul, nu e echipa lui Gică Hagi”

După ce Norvegia a câștigat grupa și a devenit a 32-a echipă calificată la turneul final, Italia rămâne într-o poziție delicată. Calificarea directă e imposibilă, iar barajul se anunță o nouă probă de foc.

În analiza sa, Gazzetta a identificat patru posibile adversare pentru Italia din urna a patra: Suedia, Țara Galilor, Macedonia de Nord și România. Dintre acestea, presa italiană consideră că „tricolorii” sunt cea mai accesibilă opțiune.

„Românii pot fi învinși, în ciuda experienței lui Mircea Lucescu, pentru că nu mai sunt echipa lui Gică Hagi. Acum România e naționala fiului său, Ianis, care a moștenit tricoul cu numărul 10. Cu tot respectul, nu e același lucru”, scrie publicația italiană.

Jurnaliștii din Cizmă adaugă totuși că prezența lui Mircea Lucescu pe bancă ar putea complica ușor calculele:

„Lucescu e un bun cunoscător al fotbalului italian, dar diferența de valoare dintre loturi e mare. Italia ar trebui să fie favorită netă”, mai notează Gazzetta dello Sport.

Suedia – pericolul numărul unu pentru Italia

Presa de la Milano avertizează că Suedia este echipa de evitat, mai ales dacă până în martie vor reveni la formă de top Viktor Gyökeres (Arsenal) și Alexander Isak (Liverpool).

„Gyökeres și Isak s-au transferat la Arsenal și Liverpool pentru peste 200 de milioane de euro, dar accidentările lor au tras Suedia în jos. În martie, vor fi apți, iar atunci lucrurile se pot schimba. Imaginați-vă Italia fără Haaland și Sørloth – exact asta a fost Suedia fără cei doi în aceste preliminarii. Cel mai bine ar fi să îi evităm”, avertizează jurnaliștii italieni.

În schimb, Țara Galilor, Macedonia și România sunt considerate adversare de nivel mediu, „oponente ideale pentru o semifinală de baraj”.

Gattuso, sub presiune totală după eșecul cu Norvegia

Italia a pierdut ambele manșe cu Norvegia, 0-3 în deplasare și 1-4 pe teren propriu, iar Gattuso a fost nevoit să își asume eșecul. Totuși, Federația Italiană a anunțat că selecționerul va continua cel puțin până la barajul din martie.

„Mancini nici măcar nu a prins finala barajului acum patru ani. De data aceasta, mentalitatea trebuie să fie diferită. Trebuie să ne concentrăm pe câte un meci o dată, fără să proiectăm ambiția dincolo de realitate”, scrie Gazzetta dello Sport.

România – Italia, un duel cu istorie și contrast de generații

Pentru suporterii români, o confruntare cu Italia ar fi o reeditare a unor dueluri memorabile din istoria recentă, dar și o provocare uriașă pentru noua generație condusă de Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Darius Olaru și Dennis Man.

Dacă italienii visează la o semifinală „comodă” contra României, în tabăra tricolorilor un asemenea duel ar fi văzut drept cel mai dificil scenariu posibil, în condițiile în care Italia rămâne campioana europeană en-titre și o forță uriașă în fotbalul mondial.

Barajele pentru Campionatul Mondial 2026 vor avea loc în martie, iar România este deja calificată matematic pe traseul Ligii Națiunilor, urmând să afle la tragerea la sorți dacă va înfrunta o națională precum Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!