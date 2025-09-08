Italia, regina absolută a voleiului feminin! Campioana olimpică a cucerit și titlul mondial

Echipa lui Julio Velasco s-a impus într-o finală dramatică cu Turcia, decisă în tiebreak.

Italia a completat un ciclu istoric în voleiul feminin, cucerind duminică la Bangkok titlul mondial, la doar un an după aurul olimpic. Într-o finală spectaculoasă contra Turciei, campioana europeană en-titre, „azzurrele” s-au impus cu 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8).

Paola Egonu a fost din nou liderul echipei, cu 22 de puncte, fiind completată de prestațiile solide ale Myriam Fatime Sylla (19) și Ekaterina Antropova (14). Pe partea cealaltă, Melissa Teresa Vargas, jucătoarea de origine cubaneză naturalizată în Turcia, a strălucit cu 33 de puncte, dar nu a putut opri destinul Italiei.

Julio Velasco, antrenor legendar cu un nou capitol în palmares

Succesul de la Bangkok poartă și amprenta lui Julio Velasco. Tehnicianul argentinian, în vârstă de 73 de ani, a revenit în fruntea Italiei într-un moment de criză, cu doar câteva luni înaintea Jocurilor Olimpice din 2024. Acum, după aurul olimpic, a condus echipa și spre al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 2002.

Velasco, deja dublu campion mondial în anii ’90 cu naționala masculină a Italiei, și-a adăugat o nouă performanță într-un palmares care include și două trofee ale Ligii Națiunilor.

Turcia a demonstrat forța ofensivă care i-a adus titlul european, împingând meciul în decisiv după un joc oscilant. Italia a început greu tiebreak-ul (0-2, 4-6), dar blocajele semnate de Antropova și Sylla au schimbat direcția partidei. De acolo, „azzurrele” au controlat finalul și au ridicat trofeul mondial.

În finala mică, Brazilia a învins Japonia cu 3-2 (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16), repetând performanța de la Jocurile Olimpice din 2024.

