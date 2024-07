Premierul Italiei vrea cooperare cu țara care are o economie de 18,6 trilioane de dolari

Premierul italian, Giorgia Meloni a venit în China pentru a stimula cooperarea cu a doua cea mai mare economie a lumii și pentru a uniformiza relațiile comerciale, a declarat marți reporterilor Reuters, în timpul unei vizite la Beijing.

Meloni a declarat că Italia, a treia economie ca mărime a zonei euro, dorește să reechilibreze relațiile cu Beijingul. „Astăzi, investițiile italiene în China sunt de aproximativ trei ori mai mari decât investițiile chineze în Italia. Vrem în mod clar să lucrăm pentru a înlătura obstacolele din calea accesului produselor noastre pe piața chineză”, a transmis premierul italian.

Întrebată ce speră să obțină din vizita sa guvernul de dreapta, pe care îl conduce din 2022, Meloni a răspuns că Italia a căutat să „întărească cooperarea în vederea reechilibrării clare a comerțului”.

Italia are o importanță strategică pentru China, deoarece ar putea deveni o voce echilibrată în Uniunea Europeană, în legătură cu tarifele la mașinile electrice care vin din China.

În 2019, Italia a devenit singurul membru al Grupului celor Șapte democrații industrializate care s-a alăturat schemei de investiții în infrastructura Belt and Road a lui Xi, care are ca scop restabilirea rutei comerciale antice Drumul Mătăsii.

Deși Roma a părăsit în cele din urmă programul, sub presiunea SUA, anul trecut, a transmis că încă își dorește să dezvolte legăturile comerciale cu economia de 18,6 trilioane de dolari.

„Așa cum am spus de multe ori, am fost singura națiune dintre marile națiuni din Europa de Vest care a făcut parte din Drumul Mătăsii. Dar nu am fost națiunea care a avut cel mai bun comerț cu China. Departe de asta”, a mai spus Meloni reporterilor, a doua zi după ce l-a întâlnit pe Xi Jing Ping.

Membrii UE vor vota în octombrie dacă impun mai multe tarife pentru vehiculele electrice din China. Italia este una dintre țările care a arătat că va sprijini moțiunea.