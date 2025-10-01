Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii critice din state membre NATO, inclusiv în România și Polonia, folosind forțe speciale și drone.

Potrivit ISW, aceste acțiuni ar fi menite ca Moscova să poată da vina pe Ucraina și să creeze premise pentru o eventuală escaladare a forțelor în regiune.

ISW și-a făcut publică avertizarea printr-un mesaj postat pe X, semnalând riscurile iminente la adresa infrastructurii critice.

Acuzațiile Serviciului de Informații Externe al Rusiei

Avertizarea ISW vine după ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat fără dovezi că Ucraina pregătește atacuri sub steag fals, implicând forțe speciale și drone, asupra obiectivelor critice din Polonia.

SVR susține că Ucraina ar fi recrutat membri ai „Legiunii Libertatea Rusiei” și ai „regimentului belarus Kalinovsky”, formațiuni care luptă alături de forțele ucrainene, pentru realizarea acestor operațiuni.

Totodată, serviciile rusești susțin că există o colaborare între structurile de informații ucrainene și cele poloneze, conform agenției TASS.

Rusia pregătește un context favorabil pentru a învinui Ucraina

Analiștii ISW avertizează că Rusia încearcă să creeze un context care să permită incriminarea Ucrainei pentru orice atac asupra infrastructurii NATO.

Atât Rusia, cât și Belarus, ar putea recurge la sabotaje sau incursiuni cu drone și apoi să învinuiască Kievul pentru acestea.

Oficiali ruși, inclusiv purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, au acuzat Ucraina că intenționează să lanseze atacuri sub steag fals cu drone asupra Poloniei și României, cu scopul de a provoca un conflict între Rusia și NATO.

Zaharova a detaliat că operațiunile ar implica repararea dronelor rusești doborâte, echiparea lor cu explozivi și lansarea împotriva nodurilor strategice de transport ale Alianței, ca și cum ar fi opera Rusiei.

În septembrie, Polonia, România și Estonia au raportat numeroase încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești, iar avioanele NATO au doborât mai multe drone în spațiul polonez, marcând o escaladare semnificativă în regiune.

Deși Rusia respinge responsabilitatea pentru aceste incursiuni, NATO a avertizat Moscova să evite escaladarea conflictelor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.