Istvan Kovacs nu se oprește! Arbitrul român, delegat la un nou meci cu miză uriașă în preliminariile Mondialului

Va oficia duelul Slovacia – Irlanda de Nord, al treilea meci în doar 11 zile.

Istvan Kovacs (41 de ani), cel mai bine cotat arbitru român al momentului, continuă o perioadă extrem de aglomerată. UEFA l-a delegat la meciul dintre Slovacia și Irlanda de Nord, programat vineri seara, de la ora 21:45, în grupa A a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Partida de la Bratislava are o importanță majoră pentru configurația finală a grupei, ambele echipe luptând pentru pozițiile care duc în baraj. Slovacia are nevoie de o victorie pentru a-și asigura matematic locul între primele două formații, în timp ce Irlanda de Nord trebuie să evite înfrângerea pentru a rămâne în calcule înaintea ultimei etape, când va primi vizita Luxemburgului.

Pentru Kovacs, meciul de vineri va fi al treilea arbitrat în doar 11 zile. Pe 4 noiembrie, el a condus confruntarea de gală Liverpool – Real Madrid, una dintre cele mai urmărite partide ale toamnei în Europa. Doar trei zile mai târziu, pe 7 noiembrie, a revenit în Superligă, la meciul Farul – Botoșani 2-0, iar acum revine pe scena internațională într-un duel cu miză directă pentru calificare.

O brigadă complet românească la Bratislava

UEFA a decis ca întreaga echipă de arbitraj să fie din România. Istvan Kovacs va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce Radu Petrescu va îndeplini rolul de arbitru de rezervă. În cabina VAR se vor afla Cătălin Popa și Marcel Bîrsan, completând astfel o brigadă integral românească pentru un meci de prim-plan al serii europene.

Prezența constantă a lui Kovacs în partide importante, atât la nivelul competițiilor internaționale, cât și în campionatul intern, confirmă statutul său de arbitru de elită UEFA. Ritmul alert în care este delegat reflectă încrederea forurilor continentale în experiența și autoritatea sa pe teren.

Pentru arbitrul din Carei, această lună reprezintă o nouă demonstrație a constanței sale, fiind chemat să gestioneze meciuri cu grad ridicat de dificultate într-un interval scurt, pe scene diferite ale fotbalului european.

