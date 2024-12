Israelul explorează opțiunea de a lovi instalațiile nucleare ale Iranului, considerând că actualul context geopolitic oferă o oportunitate favorabilă, potrivit unui raport publicat de The Times of Israel.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) consideră că slăbirea grupărilor susținute de Teheran în Orientul Mijlociu, precum și o posibilă cădere a regimului Bashar al-Assad din Siria, pot facilita o astfel de operațiune.

Surse militare citate de publicație subliniază că Forțele Aeriene Israeliene își intensifică pregătirile pentru posibile atacuri asupra țintelor iraniene, în special asupra instalațiilor nucleare.

Oficialii estimează că „izolarea” tot mai accentuată a Iranului ar putea încuraja regimul de la Teheran să accelereze dezvoltarea programului său nuclear, văzut ca un instrument esențial de descurajare.

Operațiuni militare recente și impact strategic

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat că marina israeliană a distrus recent capacitățile marinei siriene într-o operațiune desfășurată pe 9 decembrie.

În plus, The Times of Israel relatează că Israelul a eliminat 86% din apărarea antiaeriană a Siriei, ceea ce oferă IDF mai multă libertate pentru operațiuni aeriene, inclusiv în direcția Iranului.

În noaptea de 26 octombrie, IDF a lansat atacuri aeriene asupra unor obiective militare din Iran, ca răspuns la atacurile cu rachete atribuite Teheranului.

Potrivit unor surse ale publicației Axios, aceste lovituri au vizat și distrus un centru de cercetare a armelor nucleare, Telegan-2, situat în complexul militar Parchin, la sud-est de Teheran.

Telegan-2, parte a programului de arme nucleare al Iranului până la înghețarea acestuia în 2003, a fost utilizat pentru testarea explozibililor destinați alimentării unui dispozitiv nuclear.

Posibile evoluții

Analizele sugerează că IDF ar putea considera momentul actual potrivit pentru a lansa o operațiune împotriva Iranului, profitând de reducerea capacităților defensive ale Siriei și de contextul geopolitic fragil al Teheranului.

Totuși, decizia finală ar putea depinde de evoluția relațiilor internaționale și de reacțiile actorilor globali față de acțiunile Israelului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!