Israelul a anunțat luni seară că a recuperat, prin intermediul Crucii Roșii, corpul unui alt ostatic reținut în Fâșia Gaza, al treisprezecelea returnat de Hamas în temeiul acordului de încetare a focului în vigoare în teritoriul palestinian, transmite AFP, potrivit CNN.

Israelul ‘a primit, prin intermediul Crucii Rolii, sicriul unui ostatic dispărut, care a fost predat armatei și Shin Bet (serviciul de informații interne israelian) din Fâșia Gaza’, a indicat biroul prim-ministrului într-un comunicat. Corpul urmează să fie repatriat în Israel și transferat la centrul medico-legal pentru identificare, a adăugat acesta.

Cu puțin timp înainte, un oficial Hamas a declarat pentru AFP că aripa sa armată tocmai predase un corp Crucii Roșii, după ce l-a primit de la Brigăzile Abu Ali Mustafa.

Această organizație este aripa armată a Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei (PFLP), o mișcare marxistă. Într-un comunicat postat pe rețelele de socializare, aceasta a precizat că returnează corpul unui soldat israelian în conformitate cu termenii acordului.

Înainte de această predare, Hamas returnase rămășițele a 12 ostatici – răpiți pe 7 octombrie 2023, în timpul atacului sângeros comis în Israel de către Hamas și aliații săi – dintre cele 28 de cadavre pe care încă le deține și s-a angajat să le returneze Israelului ca parte a acordului de încetare a focului.

Conform acordului, Hamas urma să returneze aceste cadavre – inclusiv cel al unui soldat ucis în 2014 în timpul unui război anterior din Gaza – până la 13 octombrie, dar susține că are nevoie de echipament și de mai mult timp.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!