Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a confirmat miercuri lansarea satelitului de recunoaștere militară Ofek 19, eveniment care avusese loc cu o zi înainte.

Oficialul a descris operațiunea drept „o realizare de cel mai înalt nivel mondial” și „un mesaj” adresat inamicilor Israelului, potrivit agenției EFE.

„Lansarea satelitului Ofek 19 este o realizare de cel mai înalt nivel mondial. Puţine ţări posedă aceste capabilităţi. Salut industria aerospaţială, Ministerul Apărării, Forţele de Apărare Israeliene (IDF) şi pe toţi cei implicaţi în dezvoltarea sa”, a transmis Katz pe platforma X.

El a adăugat: „Acesta este, de asemenea, un mesaj către toţi inamicii noştri, oriunde s-ar afla: îi supraveghem în orice moment şi în orice situaţie”.

Totodată, ministrul a subliniat și dimensiunea regională a lansării: „Şi, în general, un mesaj către popoarele din regiune: colaboraţi cu aceste capabilităţi pentru un viitor mai bun pentru toţi”.

Caracteristicile satelitului Ofek 19

Conform unui comunicat al Ministerului Apărării, noul satelit este un dispozitiv de observare de tip SAR (radar cu deschidere sintetică), dotat cu tehnologie capabilă să ofere imagini detaliate ale suprafeței terestre, inclusiv pe timp de noapte sau în condiții meteorologice nefavorabile.

Lansarea a fost rezultatul colaborării dintre Ministerul Apărării, Forțele de Apărare Israeliene și compania de stat Israel Aerospace Industries. După plasarea pe orbită, satelitul va trece printr-o serie de teste tehnice menite să confirme funcționarea sa optimă.

