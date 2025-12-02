7.2 C
Israel, pionier în tehnologia militară cu laser: Sistemul Iron Beam, pregătit de implementare până la finalul anului

Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Israelul se pregătește să introducă în arsenalul său defensiv primul sistem aerian cu laser complet operațional din lume.

Iron Beam, un laser de 100 kilowați, va fi implementat până la sfârșitul acestui an, după ce a trecut cu succes de toate testele operaționale, anunță Ministerul Apărării din Israel, citat de Euronews.

În timpul săptămânilor de testări, sistemul a interceptat rachete, obuze de mortier, drone și alte aeronave, demonstrând capacitatea de a neutraliza ținte cu o precizie impresionantă în doar câteva secunde.

Un nou nivel de protecție pentru Israel

Iron Beam va reprezenta al cincilea strat al apărării aeriene israeliene, alături de Iron Dome, David’s Sling și sistemele Arrow 2 și 3.

Spre deosebire de tehnologiile clasice, care au o eficiență ridicată împotriva rachetelor, dar performanțe reduse în fața dronelor – aproximativ 50% rata de interceptare – Iron Beam este proiectat special pentru a contracara aparatele ce zboară la altitudini foarte joase sau urmează relieful.

Răspuns la amenințarea dronelor Shahed

Una dintre cele mai dificile provocări de securitate pentru Israel o reprezintă dronele iraniene Shahed.

Modelul Shahed 136, realizat din fibră de carbon și dotat cu motor electric silențios, poate parcurge până la 2.000 km fără a fi detectat ușor de radare.

Modelele mai mari, Shahed 149 și 191, pot transporta încărcături explozive considerabile și sunt capabile să afecteze infrastructura civilă.

Aceste drone au fost folosite în atacuri în nordul Israelului, inclusiv în Eilat și Valea Iordanului, iar unele aeronave fără pilot au ajuns chiar aproape de reședința premierului Benjamin Netanyahu, venind din Liban.

Laserul, deja folosit în luptă

O variantă cu putere redusă a Iron Beam a fost utilizată în octombrie 2024, când a reușit să doboare aproximativ 35-40 de drone lansate de Hezbollah la granița nordică.

Sistemul integrează senzori avansați, radar, camere de urmărire de înaltă rezoluție și un computer dedicat controlului focului, creând un mecanism autonom și rapid de reacție.

Costuri minime, eficiență maximă

Avantajul major al Iron Beam este costul extrem de redus al fiecărui atac: o descărcare de 100 kW consumă doar câțiva cenți în energie electrică. Prin comparație, interceptoarele convenționale costă între 10.000 și 100.000 de dolari bucata.

Sistemul nu necesită muniție, lanț logistic sau depozitare specială, și nu poate rămâne fără resurse de operare.

