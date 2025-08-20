Israel aprobă un proiect de colonizare în Cisiordania care ar putea diviza teritoriul palestinian

Guvernul israelian a dat miercuri undă verde finală pentru un controversat proiect de colonizare în zona E1, la est de Ierusalim, o decizie pe care palestinienii și organizațiile pentru drepturile omului o consideră devastatoare pentru perspectiva unui viitor stat palestinian.

Proiectul, aflat în discuție de peste două decenii și blocat anterior din cauza presiunilor americane, prevede construirea a circa 3.500 de locuințe ce ar lega coloniile existente și ar întrerupe conexiunea terestră dintre nordul și sudul Cisiordaniei, izolând orașele Ramallah și Betleem.

Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, cunoscut pentru pozițiile sale de extremă dreapta, a salutat aprobarea proiectului ca pe o „lovitură” la adresa planurilor occidentale de recunoaștere a unui stat palestinian. „Fiecare așezare este un cui în sicriul acestei idei periculoase”, a declarat el.

Premierul Benjamin Netanyahu a reiterat opoziția față de existența unui stat palestinian și intenția de a menține controlul asupra Cisiordaniei ocupate, Ierusalimului de Est și Fâșiei Gaza.

Organizația israeliană Peace Now a denunțat decizia, afirmând că singurul scop al proiectului E1 este sabotarea unei soluții politice bazate pe coexistența a două state.

Conform estimărilor, peste 700.000 de coloniști israelieni trăiesc deja în Cisiordania și Ierusalimul de Est, zone ocupate de Israel în urma războiului din 1967. Dacă lucrările pregătitoare în E1 vor avansa rapid, construcțiile ar putea începe într-un an.

