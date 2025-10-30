Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.) a finalizat raportul după explozia din Rahova și a concluzionat că trebuie demolat totul începând cu etajul 5 în sus. Partea inferioară a blocului până la etajul 5 nici măcar nu a fost expertizată. ISC s-a spălat pe mâini și a pasat responsabilitatea în brațele proprietarilor fără case.

Cum? Asociația de Proprietari are termen până la sfârșitul anului să își angajeze un expert acreditat care va urma să stabilească soarta blocului explodat. Primăria Capitalei s-a angajat, printr-o hotărâre de consiliu, să suporte cheltuielile de expertizare și punerea în siguranță a imobilului.

ISC vrea ca locatarii să fie cei care plătesc expertiza etajelor inferioare

„I.S.C. a întocmit un proces verbal de control prin care a dispus, ca măsură a Asociației de Proprietari, efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat de M.D.L.P.A, care să stabilească starea tehnică a construcției existente, în urma afectării acesteia de către explozia produsă.

Concluziile și, după caz, soluțiile și măsurile de intervenție propuse și fundamentate de expertul tehnic atestat în raportul de expertiză tehnică se însușesc de către proprietarul/ administratorul construcției și stau la baza deciziei de intervenție pentru punerea în siguranță a construcției, în scopul realizării cerințelor fundamentale aplicabile sau desființarea acesteia, după caz. S-a dispus ca termen de întocmire a expertizei data de 30.12.2025”.

Asta scrie negru pe alb în documentul semnat de conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții și înaintat către toate instituțiile statului.

Primăria va angaja un expert tehnic ce va stabili dacă blocul poate fi reconsolidat sau trebuie demolat în întregime

Cu alte cuvinte, I.S.C. nu a expertizat blocul în întregime, a stabilit că există pericol de prăbușire la etajele superioare. În plus, a mai specificat că este necesară demolarea începând cu etajul 5 în sus, lăsând povara expertizei pentru partea inferioară a imobilului în sarcina proprietarilor care stau acum cu chirie.

Am încercat să luăm legătura cu inspectorul general, însă nu a putut fi găsit.

Într-un interviu exclusiv pentru News Hour with CNN, administratoarea clădirii a declarat că singura dorință este să se poată întoarce acasă.

„Acolo vreau… îmi fac eu ușa, îmi fac eu geamurile, doar să mă mut acolo, la locul meu”, spune administratoarea clădirii.

„Dacă există posibilitatea și blocul nu este afectat, noi nu dorim altceva decât să ne întoarcem la casele noastre”, a declarat soțul acesteia.

Primăria Capitalei a bugetat 1.100.000 de lei din credite alocate pentru punerea în siguranță a imobilului, după ce tot Primăria va angaja un expert tehnic ce va stabili dacă blocul poate fi reconsolidat sau trebuie demolat în întregime.

