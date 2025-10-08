Iranul consideră capacitățile sale militare o „amenințare imaginară” pentru SUA și Israel

Iranul a denunțat marți ‘amenințarea imaginară’ pe care ar reprezenta-o capacitățile sale militare, după afirmațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu potrivit cărora Republica Islamică dezvoltă rachete capabile să lovească orașe americane, relatează AFP.

Netanyahu, care consideră Iranul o amenințare existențială la adresa securității Israelului, a asigurat că Iranul ‘dezvoltă în prezent rachete balistice intercontinentale cu o rază de acțiune de 8.000 km’.

‘Adăugați încă 3.000 km și au sub tunul lor atomic New York, Washington, Boston, Miami și chiar Mar-a-Lago’, reședința președintelui american Donald Trump, a declarat el într-un interviu acordat podcasterului american Ben Shapiro, difuzat luni.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, a cărui țară și instalații nucleare au fost atacate militar de Israel în iunie, a condamnat marți aceste declarații.

‘Israelul încearcă acum să facă din capacitățile noastre de apărare o amenințare imaginară’, a scris ministrul iranian pe X.

Responsabili politici și militari iranieni se tem de o nouă confruntare cu Israelul

Iranul dispune de un vast arsenal de rachete balistice proiectate local, inclusiv rachete Shahab-3 cu o rază de acțiune de 2.000 de kilometri, capabile să lovească Israelul.

În iunie, un război de 12 zile a opus Iranul și Israelul, declanșat de atacuri israeliene fără precedent asupra teritoriului iranian, care au vizat în special situri militare, altele având legătură cu guvernul sau civile, precum și facilități legate de programul nuclear al Republicii Islamice.

Iranul a ripostat cu atacuri cu tiruri de rachete și atacuri cu drone împotriva Israelului și a vizat cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, în Qatar.

De la armistițiul din 24 iunie, responsabili politici și militari iranieni se tem de o nouă confruntare și se declară pregătiți, însă, fără a căuta război.

Țările occidentale și Israelul acuză Iranul că dorește să se doteze cu arme nucleare. De asemenea, aceștia critică programul balistic iranian, mai ales dezvoltarea de rachete capabile să transporte un focos nuclear.

Iranul neagă orice ambiții militare în domeniul nuclear și susține că programul său este destinat exclusiv nevoilor civile, în special pentru energie și cercetare medicală.

