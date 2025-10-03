Iranul riscă să rateze Campionatul Mondial din 2026! SUA a blocat accesul delegației la tragerea la sorți

Deși calificată matematic, naționala Iranului se confruntă cu o situație fără precedent care îi pune în pericol participarea la turneul final.

Iranul, echipă calificată la Campionatul Mondial din 2026, ar putea rata turneul găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada din cauza tensiunilor politice dintre Teheran și Washington. Deși echipa și-a asigurat prezența la turneul final după remiza cu Uzbekistan din 25 martie, delegația iraniană nu are voie să intre pe teritoriul american, fapt care pune sub semnul întrebării întreaga participare.

Autoritățile SUA au refuzat accesul oficialilor iranieni la tragerea la sorți programată pe 5 decembrie 2025, la Washington. Potrivit cotidianului iranian Shargh, nici președintele Federației Iraniene de Fotbal și nici selecționerul nu au primit vize de intrare, în ciuda presiunilor venite din partea FIFA.

Un blocaj care ar putea rescrie istoria

În prezent, scenariul ca o națională deja calificată să fie împiedicată să participe la tragerea la sorți și, implicit, la turneu este fără precedent. Dacă FIFA nu va reuși să ajungă la un compromis, Iranul ar putea deveni prima echipă exclusă din rațiuni politice, nu sportive.

Teoretic, o soluție ar fi ca naționala să joace doar în Mexic sau Canada, dar problema majoră ar apărea în fazele eliminatorii, multe dintre acestea fiind programate pe stadioane din Statele Unite.

FIFA, presată să intervină

Gianni Infantino, președintele FIFA, a fost deja sesizat de Federația Iranului, iar situația a devenit una dintre cele mai sensibile probleme diplomatice cu impact sportiv din ultimii ani. Dacă lucrurile nu se rezolvă rapid, participarea Iranului la Mondial va fi serios compromisă.

Lista echipelor calificate până acum arată dimensiunea mizei:

Oceania: Noua Zeelandă

Noua Zeelandă Africa: Maroc, Tunisia

Maroc, Tunisia America de Nord: SUA, Mexic, Canada

SUA, Mexic, Canada Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Pentru Iran, care a bifat deja trei participări consecutive la Mondial, riscul absenței de la ediția din 2026 ar fi o lovitură uriașă pentru fotbalul național și pentru milioanele de suporteri.

