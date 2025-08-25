De către

Iranul se pregătește să reia negocierile privind programul său nuclear marți, la Geneva, cu delegații din Franța, Marea Britanie și Germania, a anunțat televiziunea de stat iraniană.

Teheranul solicită respectarea angajamentelor din acordul din 2015, avertizând că, în caz de nerespectare, sancțiunile internaționale vor fi restabilite.

Potrivit agenției Tasnim, Iranul va fi reprezentat de Majid Takht-Ravanchi, un diplomat din cadrul Minsiterului de Externe al Iranului.

Acordul din 2015, pus sub semnul întrebării după retragerea SUA în 2018

Nepăsarea partenerilor europeni față de sancțiunile ONU, și consecințele crizei economice și a inflației, au făcut ca și în cazul retragerii SUA din acord, sancțiunile să nu fie reintrodusese.

În schimb, multe companii occidentale au părăsit Iranul, confruntată cu dificultăți economice severe.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) avertizează că Iranul îmbogățește uraniu la nivel de 60%, mult peste limita acordului, dar nu deține arme nucleare.

Pentru a construi o bombă, uraniu trebuie să ajungă la 90%, ceea ce Teheranul neagă că intenționează.

Occidentul și Israelul avertizează asupra riscului unui program nuclear militar iranian

Occidentul, SUA și Israelul suspectează Iranul de ambiții militare, însă Iranul se apără afirmând că dreptul său la energie nucleară are scop civil.

Recent, tensiunile au fost alimentate de războiul de 12 zile dintre Israel și Iran, precum și de atacurile americane asupra instalațiilor nucleare iraniene.

