De către

Iranul a anunțat marți că a destructurat o rețea de spionaj condusă de serviciile de informații israeliene și americane, la câteva luni după războiul dintre republica islamică și inamicul său declarat, Israelul, relatează AFP.

”O rețea (…) condusă de serviciile de informații americane și israeliene a fost identificată în țară și destructurată”, a afirmat divizia de informații a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), armata ideologică a regimului iranian, într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

”Operațiunea a fost executată într-un mod coordonat în mai multe provincii”, se adaugă în comunicat, care nu oferă detalii despre data și locul operațiunilor sau numărul de arestări.

Armistițiul între Iran și Israel a intrat în vigoare pe 24 iunie

În iunie, Israelul a efectuat o serie de atacuri fără precedent împotriva Iranului, ucigând sute de oameni, inclusiv înalți oficiali militari și oameni de știință din domeniul nuclear. Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului, ucigând peste 25 de persoane.

Statele Unite, aliat al Israelului, au efectuat de asemenea atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene.

Un armistițiu între Iran și Israel a intrat în vigoare pe 24 iunie.

În ultimele luni, autoritățile iraniene au anunțat mai multe arestări pentru spionaj și executarea mai multor persoane condamnate pentru colaborare cu Mossad. O lege care a intrat în vigoare în octombrie înăsprește sancțiunile împotriva persoanelor acuzate de spionaj în favoarea Israelului, precum și a Statelor Unite.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!