iPhone 18 Pro va aduce o revoluție foto: cameră principală cu apertură variabilă, produsă în colaborare cu LG Innotech și Foxconn

Apple pregătește o inovație majoră pentru modelele iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, care vor beneficia de o cameră principală cu apertură variabilă, potrivit publicației sud-coreene ETNews. Este pentru prima dată când gigantul american va integra o astfel de tehnologie pe un iPhone.

iPhone 18 Pro va aduce o revoluție foto

Sistemul cu apertură variabilă permite camerei să ajusteze cantitatea de lumină care ajunge la senzor, oferind performanțe superioare atât în condiții de lumină scăzută, cât și în scene foarte luminoase. Practic, diafragma se poate deschide mai mult pentru fotografii nocturne sau se poate închide pentru a evita supraexpunerea în lumina zilei. Totodată, noul mecanism oferă un control mai precis asupra adâncimii de câmp, influențând claritatea dintre subiectul principal și fundal, notează macrumors.

Sursele indică faptul că LG Innotech și Foxconn vor produce ansamblul camerei, în timp ce Luxshare ICT și Sunny Optical din China vor furniza actuatorul – componenta care reglează mișcarea diafragmei.

Până acum, toate modelele Pro, de la iPhone 14 până la iPhone 17, au folosit o apertură fixă de ƒ/1.78, fără posibilitatea de ajustare. Prin contrast, Apple urmează astfel exemplul Samsung, care a introdus o cameră cu apertură variabilă pe Galaxy S9 și S10, însă a renunțat la ea ulterior din cauza costurilor ridicate și a dimensiunilor mai mari.

Această mișcare confirmă și informațiile dezvăluite anterior de analistul Ming-Chi Kuo, care sugera că iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max vor marca o nouă etapă în evoluția foto a companiei. Noile modele sunt așteptate să fie prezentate în toamna anului 2026, alături de iPhone Air 2 și de primul iPhone pliabil din istoria Apple.

