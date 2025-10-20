Noul model de iPhone a declanșat un val neașteptat de entuziasm la nivel global, marcând cea mai puternică revenire a gigantului american de la pandemia de Covid-19.

Apple traversează cea mai puternică perioadă de creștere din ultimii cinci ani, datorită lansării iPhone 17, care marchează cel mai amplu redesign al seriei din ultimul deceniu.

Potrivit Financial Times, cererea pentru noul model a depășit toate estimările inițiale, fiind alimentată de îmbunătățiri majore ale camerei, ecranului și bateriei.

Surse din industrie, care monitorizează lanțul de aprovizionare și termenele de livrare, confirmă că operatorii de telefonie mobilă se confruntă cu comenzi record, un semn al entuziasmului global pentru noua generație de iPhone.

Creștere semnificativă a veniturilor

Datele furnizate de Visible Alpha indică o creștere de 4% a veniturilor generate de iPhone în actualul an fiscal, până la 209,3 miliarde de dolari, urmând ca în 2026 ritmul să urce la aproape 5%, respectiv 218,9 miliarde de dolari.

„Lansarea iPhone 17 a fost o surpriză plăcută, mai ales în comparaţie cu aşteptările Wall Street-ului de la sfârşitul lunii august”, a declarat Gene Munster, analist la Deepwater Asset Management.

Cozi uriașe și termene de livrare record

Conform Bank of America, timpii de livrare pentru iPhone 17 sunt cu 13% mai mari decât în 2024 — un semn clar al cererii ridicate.

„Când termenele de livrare cresc, de obicei ne aflăm într-un ciclu de produs foarte bun”, explică Munster.

Pe teren, magazinele Apple din marile capitale s-au confruntat cu cozi impresionante, semn că interesul pentru noul model este comparabil cu entuziasmul din epoca iPhone X.

„Este clar că Apple traversează un trimestru excepţional. Nu mai ţin minte când am văzut ultima oară cozi atât de lungi în faţa magazinelor Apple,” a declarat Francisco Jeronimo, vicepreședinte la IDC.

Primele rezultate financiare, așteptate la finalul lunii

Apple va publica pe 30 octombrie rezultatele pentru trimestrul fiscal al patrulea, care vor include primele săptămâni de vânzări ale iPhone 17.

Deși volumul total de unități vândute se va menține în jurul a 235 de milioane de telefoane între 2024 și 2026, potrivit Visible Alpha, impactul financiar precum și cel reputațional al noii lansări este semnificativ.

