Apple se pregătește să lanseze întreaga gamă iPhone 17 în câteva săptămâni, iar fiecare model promite caracteristici proprii care să atragă diferite segmente de clienți. Cu toate acestea, iPhone 17 Pro ar putea întâmpina dificultăți mai mari decât de obicei pe piață.

iPhone 17 Pro ar putea avea dificultăți în vânzări în fața noilor modele Apple

Tradițional, Apple a oferit două modele high-end: Pro și Pro Max. În 2025, însă, compania introduce trei opțiuni premium: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max și iPhone 17 Air, modelul care înlocuiește vechiul Plus.

iPhone 17 Air vine cu mai multe funcții de clasă Pro și un design ultra-subțire, futurist, oferind utilizatorilor senzația de „next-gen”. Deși bateria și camera sunt mai limitate decât la modelele Pro, designul său inovator ar putea atrage publicul interesat de noutate și inovație.

În schimb, iPhone 17 Pro Max se va concentra pe performanță maximă, cu baterie mai mare și posibil o cameră telefoto superioară, răspunzând nevoilor celor care pun preț pe ecran generos, autonomie și capacități foto-video extinse.

Astfel, iPhone 17 Pro, modelul „mediu” între Air și Pro Max, riscă să devină mai puțin atractiv pentru utilizatori, pierzând cotă de piață în favoarea celor două opțiuni mai spectaculoase.

Rămâne de văzut dacă Apple va reuși să mențină popularitatea tradițională a modelului Pro sau dacă anul acesta consumatorii vor prefera să se orienteze către iPhone 17 Pro Max sau 17 Air.

