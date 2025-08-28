iPhone 17 ar putea veni cu scumpiri: iată prețurile vehiculate pentru noile modele

De către

Apple se pregătește pentru tradiționalul său eveniment din septembrie, unde este așteptată lansarea seriei iPhone 17. Gigantul american ar urma să prezinte patru versiuni: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max.

Deși în ultimii ani Apple a păstrat prețurile relativ constante, analiștii cred că 2025 ar putea aduce primele scumpiri semnificative pentru gama iPhone, potrivit 9to5mac.com.

Prețurile vehiculate pentru iPhone 17:

iPhone 17 – 799 dolari (fără creștere de preț)

– 799 dolari (fără creștere de preț) iPhone 17 Air – 949 dolari (+50 dolari)

– 949 dolari (+50 dolari) iPhone 17 Pro – 1.049 dolari (+50 dolari, dar cu stocare minimă de 256 GB)

– 1.049 dolari (+50 dolari, dar cu stocare minimă de 256 GB) iPhone 17 Pro Max – 1.249 dolari (+50 dolari)

De ce ar crește prețurile?

Potrivit analiștilor, principala cauză ar fi tarifele comerciale impuse la nivel internațional, dar și introducerea noului model iPhone 17 Air, poziționat între varianta standard și cea Pro.

CITEȘTE ȘI – Apple anunță evenimentul din 9 septembrie: iPhone 17 și noi modele de Apple Watch așteptate

De asemenea, creșterea capacității de stocare de bază pentru iPhone 17 Pro ar putea transforma majorarea de preț într-o „falsă scumpire”, fiind văzută de unii specialiști ca o ofertă mai avantajoasă în raport cu generația anterioară.

Totuși, Apple ar putea decide să își mențină strategia tradițională și să păstreze prețurile neschimbate, chiar dacă șansele sunt mai mici anul acesta.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.