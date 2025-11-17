Strănepotul lui Mihail Sadoveanu, Iordan Herford, a fost invitatul ultimei ediții a podcastului „Altceva”, realizat de Adrian Artene, în care a vorbit despre modul în care este tratată memoria marelui prozator și a demontat o serie de mituri care circulă intens în mediul online.

În dialog cu Adrian Artene, Herford a criticat „fanteziile bolnave” care, spunea el, riscă să înlocuiască adevărul despre viața și personalitatea lui Sadoveanu. O parte importantă a discuției a fost dedicată așa-numitei „ultime dorințe” a scriitorului, despre care se afirmă că ar fi fost să fie înmormântat în Moldova, locul său de origine.

Herford a arătat că există mențiuni potrivit cărora Sadoveanu ar fi dorit să își doarmă somnul de veci la Neamț, „printre călugări și voievozi”, însă, potrivit unei relatări citite de Adrian Artene în timpul podcastului, familia s-ar fi văzut nevoită să respecte „ordinul de la centru” și să îl aducă la București, unde a fost înmormântat la Cimitirul Bellu.

Iordan Herford, despre mutarea mormântului: „București nu merită să-l aibă”

Strănepotul scriitorului s-a declarat revoltat de felul în care capitala s-a raportat la memoria lui Mihail Sadoveanu și a mărturisit că s-a gândit chiar la mutarea rămășițelor acestuia.

„M-am jucat cu gândul să-l mut de aici, din București, care nu merită să-l aibă”, a spus Iordan Herford, subliniind că în oraș nu există nicio stradă care să poarte numele scriitorului.

„M-am jucat cu gândul să-l mut de aici, din București, care nu merită să-l aibă”, a spus Iordan Herford, subliniind că în oraș nu există nicio stradă care să poarte numele scriitorului.

„M-am jucat cu gândul de a-l muta de aici, din București, care nu merită să-l aibă. Nu există Mihail Sadoveanu în București! Toți cei cărora le spun acest lucru cred că glumesc. Bucureștiul nu are o stradă Mihail-Sadoveanu! Acum 8-9 ani de zile, m-am interesat și am spus: eu cred că, dacă în București nu este dorit, să fie deshumat și dus la Vovidenia, Vânători-Neamț, unde este un prieten foarte drag, părintele Mihail Daniliuc, care îi respectă memoria și scrie și foarte frumos”, a declarat Iordan Herford.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!