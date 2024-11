Preşedintele Klaus Iohannis i-a îndemnat, sâmbătă, pe români să „privească spre viitorul pe care să îl construim cu înţelepciune şi conştienţi că deciziile noastre de astăzi vor influenţa semnificativ viaţa generaţiilor viitoare şi destinul ţării noastre”.

„Mâine este Ziua Naţională a României şi vă îndemn să privim înapoi cu recunoştinţă la sacrificiile şi lupta pentru unitatea şi suveranitatea noastră, dar şi înainte, către viitorul pe care să îl construim cu înţelepciune şi conştienţi că deciziile noastre de astăzi vor influenţa semnificativ viaţa generaţiilor viitoare şi destinul ţării noastre”, a afirmat şeful statului, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a României.

El a subliniat că România are o istorie tumultoasă, presărată cu momente de glorie, dar şi cu multe încercări dramatice.

„Pe 1 Decembrie 1918, înaintaşii noştri au reuşit să îşi îndeplinească visul de a avea o singură ţară, înfăptuind, la Alba Iulia, Marea Unire. De atunci, am trecut prin războaie, dictatură, Revoluţie, crize sanitare şi economice grave. Prin spiritul de unitate şi solidaritate manifestat în faţa obiectivelor comune, am reuşit mereu să depăşim aceste crize, să ne adaptăm şi să ne ridicăm mai puternici ca înainte. În acest an, marcăm şi trei decenii şi jumătate de la Revoluţia din Decembrie 1989, când, graţie curajului eroilor acelor zile, dictatura comunistă a luat sfârşit, iar România a început să cunoască libertatea atât de mult dorită”, a mai spus preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a subliniat că „România Marii Uniri, România modernă, membră a Uniunii Europene şi a NATO, nu s-a înfăptuit într-o zi, nici doar prin eforturile şi sacrificiile unei singure generaţii ori prin strădania unui guvern sau a altuia, ci prin angajamentul, lupta şi munca a generaţii la rând, motivate de-a lungul timpului de viziunea umanistă şi democratică a elitelor noastre”.

Mesaj Klaus Iohannis: Armata României reprezintă o parte integrantă importantă a arhitecturii de securitate europene și euroatlantice

Cu ocazia Zilei Statului Major al Apărării, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de apreciere și încurajare către Armata României

La împlinirea a 165 de ani de existență a Statului Major al Apărării, structură esențială cu rol central în asigurarea apărării naționale a țării, președintele Iohannis a transmis un mesaj, în cadrul ceremoniei organizate la Ministerul Apărării Naționale.

„De la momentul înființării, în 1859, prin ordinul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, această instituție militară a parcurs un amplu proces de transformare și adaptare la diferitele contexte istorice și de securitate. Modernizarea este un proces continuu, pe care militarii Forțelor Armate Române de astăzi și generația viitoare de cadre militare trebuie să îl ducă mai departe, pentru a garanta suveranitatea, independența și unitatea statului, precum și integritatea teritorială a țării și democrația constituțională”, se arată în mesaj.

