Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, i-a dat replica, joi, lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD i-a reproșat lui Ilie Bolojan declaraţiile acesteia, care a spus, săptămâna trecută, că în Coaliţie s-a luat o decizie cu acordul social-democraţilor ca plafonarea preţurilor să fie supendată. „Tot ce se discută în şedinţă este înregistrat şi se află în stenograme”, a spus oficialul Executivului, potrivit Antena 3 CNN.

Sorin Grindeanu i-a transmis premierului, în şedinţa Coaliţiei de miercuri, că Dogioiu va trebui demisă din funcţie dacă va mai face astfel de declaraţii.

„Un purtător de cuvânt nu are opinii personale, eu vorbesc în baza unui mandat. Tot ce se discută în şedinţă este înregistrat şi se află în stenograme. Nu intru în dispută cu niciun lider politic şi nu intenţionez să-mi cer scuze pentru nimic. Mâine dimineaţă (n.r. – vineri), premierul va avea o întîlnire cu retailerii şi, dacă în urma acestei discuţii şi a altor discuţii politice se va lua o decizie, o vom anunţa”, a afirmat, joi, Ioana Dogioiu.

Reamintim că şi unii lideri PNL i-au cerut lui Ilie Bolojan să decidă prelungirea plafonării preţurilor. Theodor Stolojan, fostul premier liberal, i-a spus lui Bolojan, joi, în şedinţa conducerii PNL convocată după cea a Coaliţiei, că este o măsură bună.

„După taxe și impozite mărite, inflația care crește, prețurile la energie mărite trebuie să protejăm oamenii și plafonarea adaosului încă șase luni este obligatorie. Nu putem livra doar tăieri și creșteri de taxe și impozite„, a spus Kelemen Hunor.

