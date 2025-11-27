5.5 C
Administratie

Ioana Ene Dogioiu îndeamnă instituțiile publice să cumpere cititoare pentru cărțile de identitate digitale

AdministratieȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
Catalin Serban
ioana ene dogioiu
ioana ene dogioiu cărți de identitate digitale

Întrebată în cadrul unei conferințe de presă despre problema buletinelor digitale, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, afirmă că instituțiile ar trebui să cumpere cititoare.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat că Ministerul de Interne trebuie să inițieze schimbări în acest sens.

„Ministerul de Interne trebuie să inițieze, fiind vorba de o chestiune care ține de cărțile de identitate. În mod normal, instituțiile publice ar trebui să achiziționeze acele cititoare care, din ceea ce înțeleg eu, nici măcar nu reprezintă sume extraordinar de mari. E la nivel de câteva sute de lei, din ce înțeleg. Nu e chiar un sfârșit de lume”, a delarat Ioana Ene Dogioiu.

Ea a făcut referire și la soluții provizorii ale Ministerului Afacerilor Interne la care cetățenii pot apela. Una dintre ele este HUB-ul MAI, unde cetățenii pot cere eliberarea atestării domiciliului.

Cu toate acestea, Direcțiile de Evidență a Populației au început emiterea buletinelor digitale încă din luna martie, însă există instituții publice care încă nu au achiziționat aparatură pentru citirea cipurilor.

În consecință, românii care au optat pentru acest tip de buletin au fost nevoiți să ceară adeverință de la Direcțiile de Evidență a Populației, de fiecare dată când au nevoie de justificarea domiciliului.

Catalin Serban
Catalin Serban
Ultima oră
Pe aceeași temă

