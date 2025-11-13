Ioan Varga, în pragul pierderii unui bun de lux! Hotelul Granata și o vilă din Cluj, scoase la licitație pentru 4 milioane de euro

Proprietatea patronului CFR Cluj va fi vândută la licitație pe 26 noiembrie.

Situația financiară a lui Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, devine tot mai complicată. Omul de afaceri este executat silit în urma unui credit contractat în anul 2019, pentru care a garantat cu un complex imobiliar de lux — hotelul Granata și o vilă alipită acestuia, situate în Cluj-Napoca.

Pe 28 octombrie 2025, un executor judecătoresc din Cluj a dispus executarea silită a debitorilor Ioan Varga și NEVA Construct Invest SRL, firmă controlată de patronul CFR-ului, și a publicat anunțul oficial de vânzare a proprietății. Licitația urmează să aibă loc pe 26 noiembrie 2025, la ora 12:00, iar prețul de pornire este de 3,99 milioane de euro (19.901.823 lei).

Complexul scos la licitație, evaluat la aproape 4 milioane de euro

Potrivit documentației de vânzare, bunul imobil este situat pe strada Cometei nr. 16-20, în municipiul Cluj-Napoca, și are o suprafață totală de 4.760 de metri pătrați. Proprietatea aparține firmei NEVA Construct Invest SRL, companie legată direct de Ioan Varga, prin intermediul unei alte societăți, ACC Development SRL, deținută integral de acesta.

Complexul este compus din două corpuri de clădire distincte: o vilă și hotelul Granata, unitate de cazare clasificată la 4 stele.

Corpul 1 este o clădire cu patru niveluri și o suprafață de 225 mp. La subsol se află bucătăria, depozitul și oficiul, iar la parter — recepția, barul, salonul, birourile și zona tehnică. Etajele superioare includ camere de cazare, băi și terase.

Corpul 2 are cinci niveluri, cu o suprafață totală de 482 mp. La parter se găsesc restaurantul, sala de conferință, barul și spațiile tehnice, iar la etajele superioare — 48 de camere, multiple băi, o saună, o spălătorie și zone de servicii, toate deservite de lift și casa scării.

Imobilul este evaluat la aproape 4 milioane de euro, sumă care reprezintă prețul minim de pornire la licitație. Conform publicației executorului, cei interesați să participe trebuie să depună o cauțiune de 10% din valoarea de pornire, în timp ce debitorii — Ioan Varga și NEVA Construct Invest SRL — nu au dreptul să liciteze personal sau prin intermediul altor persoane.

Executarea silită survine în urma unui împrumut de consum contractat la data de 18 noiembrie 2019, garantat cu ipotecă imobiliară asupra complexului hotelier. Documentele arată că datoria nu a mai fost achitată conform graficului, ceea ce a determinat creditorul să inițieze procedura de valorificare a garanției.

Dacă licitația va fi finalizată, Ioan Varga riscă să piardă unul dintre cele mai valoroase active din portofoliul său imobiliar, în contextul în care situația financiară a grupării CFR Cluj a fost și ea marcată de datorii semnificative în ultimele sezoane.

